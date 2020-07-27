【小米股價】蘋果上季中國智能手機出貨急增32% 小米跌35%
即市財經 15:54 2020/07/27
根據市場調研機構Counterpoint報告，中國第二季度智能手機出貨量按年下跌17%，不過華為及蘋果（美：AAPL）逆市取得增長，華為手機出貨量按年增長14%，市佔升至46%；蘋果出貨增長32%，市佔為9%，分別排名第一、第四位。
Vivo、OPPO分別排名第二、第三，出貨按年下滑29%、31%。小米 （01810） 市佔與蘋果一樣為9%，但季度出貨量按年跌35%，排名第五位。
Counterpoint表示，雖然整體市場下滑，但iPhone減價及iPhone 11系列暢銷，帶動蘋果上季在中國的出貨急升32%。此外，6月為疫情後銷售表現最好的月份，主要因小米上月銷量按月急增42%，華為按月增11%。
5G手機方面，上季中國智能手機出貨中33%為5G手機，單計6月更達到40%。
小米今日股價下跌，接近尾市報14.68元，跌2.8%，成交24億元。
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