建造業「長散工」保就業計劃　周五截止申請

第二輪「防疫抗疫基金」下的建造業「長散工」保就業計劃，為聘有「長散工」的建造業僱主提供補助金。計劃於本月6日起開始接受申請，並將於周五（31日）截止申請。



截至昨日（26日），已有約1,200名建造業僱主就計劃提交申請。



發展局發言人今日（27日）預料，一般可於收到申請後6至8周內，向申請者發放補助金。

議會將以電郵通知申請者審批結果，並安排以自動轉帳形式發放補助金。屆時，議會亦會在其網站公布成功申請的僱主名單、補貼金額及承諾受薪僱員人數。

申請表格、授權及聲明書及承諾書可在議會的專用網站下載。

除上述計劃，其他為建造業提供支援的補助計劃的截止日期為8月31日，詳情載於相關網頁。

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