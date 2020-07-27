【千手公關@iM網欄】企業追求ESG 公關行業如何與時並進？

近日看到電視新聞報導，全球的塑膠垃圾量有增無減，近半年更因為新冠肺炎疫情全球爆發，外賣食品需求急增，把塑膠垃圾量推至全球新高，而各地的堆填區亦不勝負荷。

很多公司把環保教育視為企業社會責任的重要一環，而推動企業社會責任一直也是公關工作範圍之內，近年來，其重要性及人力資源的投入更是有增無減。

筆者初出道時，公司常強調的良好企業公民/企業社會責任（good corporate citizenship/ corporate social responsibility）多透過慈善捐助丶扶貧丶賑災丶保育世界文物遺產等履行；其後商界開始強調企業丶社會可持續發展 (corporate social sustainability “CSR”)，更重視「可持續性」。

2001年美國發生ENRON破產事件，至2008年雷曼事件更引發金融海嘯，世界各地政府開始嚴管不同行業，在社會責任丶可持續發展的框架內，企業管治（corporate governance)丶透明度（transparency) 及 舉報(whistle-blowing) 等又成了重要一環。到今天，環境、社會及管治( Environmental Sustainability and Governance，ESG)已成為衡量可持續發展的指標，企業需要達到一定的國際標準，而香港上市公司在實行ESG及作出有關滙報方面，更必須同時符合香港聯交所的要求。

同時應運而生的，便是金融市場上出現的一系列與社會責任丶可持續發展有關的指數和認證。其目的是鼓勵企業在可持續發展的ESG 三方面要達標，甚至領先丶入十大，能獲納入有關指數，即代表公司在ESG方面表現出衆，有助加強投資者對公司的信心。

公關人員並非這方面的專家，所以市場上也出現了大大小小稱可以為機構（尤其是上市公司）撰寫可持續發展報告的公司，可謂百花齊放。

公關在CSR及sustainability 的工作也產生變化，已不再是廿多年前般代表公司安排慈善捐款、舉行支票遞交儀式、安排同事當義工探訪老人院或病童，然後發新聞稿這麼簡單了。

現在，履行企業社會責任也要具深度，在公司內要向管理層和同事推廣可持續發展之重要性、監管機構的要求，推動如何規劃目標丶項目執行以確保達標，並定期檢討和滙報。在慈善項目方面，即如扶貧，也不止於給受惠人士「吃魚」，還要教懂他們「捕魚」，助人自助，才是長久之計。又如安排義工清理海灘，也不止於只把拾得的廢物交由合作的NGO安排送到堆填區，而是會向同事講解廢物再生丶循環再用的後期可行工作，以達至真正的社會長遠之可持續發展。當然這只是一小撮例子而已。

在ESG 於大小企業內形成及變得規範化的過程中，很多成熟的大企業現時更把ESG及滙報之工作更清晰分工，投放資源人手設立專責部門；而公關專員也可以專注於本業，為公司對內、對外之宣傳溝通工作好好把關。

作者_也許簡介： 資深公關人，曾服務於公共服務、科創、金融、市場研究、地產發展等大型企業，身經百戰，加上天生充滿好奇心，愛玩、吃、愛探索新事情，希望透過文字與大眾分享所見所聞，也為未來公關人提供一點啟示。

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