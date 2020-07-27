  • 33°C
香港時間 : 2020727日 (一) 16:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤

股樓投資 15:49 2020/07/27

分享：

新冠肺炎肆虐，本地確診數字連續多日破百，影響樓市交投氣氛，屢有業主劈價賣樓，就連市區指標屋苑也受影響。美聯黃永財指，西九四小龍之一的昇悅居，今年首錄「六字頭」成交。

黃永財說，昇悅居5座低層D室，實用面積378平方呎，上月初叫價750萬元放售，終減價57萬元，以693萬元連租約易手，實用呎價僅18,333元。翻查成交紀錄，不足一個月前，同座低層D室也錄成交，成交價為717萬元，換言之，樓價不足一個月跌逾3%。

利嘉閣鮑允中說，九龍灣得寶花園E座中層1室，實用面積398平方呎，月初叫價615萬元放盤，剛減價32萬元，即約半成，終以583萬元成交，實用呎價14,648元，創大兩房今年新低。他續說，目前屋苑有52個單位放盤，叫價最平450萬元起。

新界區也錄低價成交，美聯黃淑賢稱，青衣灝景灣9座中層C室，實用面積498平方呎，原叫價933萬元放售，終減價至918.8萬元易手，低市價約4%。

有代理說，疫情肆虐，業主普遍不願開門予客睇樓，加上人人抗疫優先，以致成交回落，但少數買家趁機積極搵盤，並以疫情壓價，冀能買到筍盤。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 柳家平

相關文章

【第三波疫情】租客拒開門　業主出奇招都無用
2020/07/15
【第三波疫情】租客拒開門　業主出奇招都無用
內地客炒燶樓　5年蝕逾600萬
2020/07/16
內地客炒燶樓　5年蝕逾600萬
投資者疫市怯了　買樓一年即沽　勁蝕170萬
2020/07/21
投資者疫市怯了　買樓一年即沽　勁蝕170萬
二手業主齊劈價　乍現低市價沽貨潮
2020/07/22
二手業主齊劈價　乍現低市價沽貨潮
CCL再創今年新高　中原：疫情因素尚未反映
2020/07/24
CCL再創今年新高　中原：疫情因素尚未反映
二手市場 得寶花園 昇悅居 灝景灣 新冠肺炎

上一篇文章

【新股IPO】據指螞蟻集團2年前獲瑞信投資1億美元 帳面大賺

下一篇文章

【防疫加辣】公眾地方室內外強制戴口罩 街上拉下口罩吸煙屬違例
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？