【疫市平賣】業主繼續劈價求售　區區有筍盤

新冠肺炎肆虐，本地確診數字連續多日破百，影響樓市交投氣氛，屢有業主劈價賣樓，就連市區指標屋苑也受影響。美聯黃永財指，西九四小龍之一的昇悅居，今年首錄「六字頭」成交。

黃永財說，昇悅居5座低層D室，實用面積378平方呎，上月初叫價750萬元放售，終減價57萬元，以693萬元連租約易手，實用呎價僅18,333元。翻查成交紀錄，不足一個月前，同座低層D室也錄成交，成交價為717萬元，換言之，樓價不足一個月跌逾3%。

利嘉閣鮑允中說，九龍灣得寶花園E座中層1室，實用面積398平方呎，月初叫價615萬元放盤，剛減價32萬元，即約半成，終以583萬元成交，實用呎價14,648元，創大兩房今年新低。他續說，目前屋苑有52個單位放盤，叫價最平450萬元起。

新界區也錄低價成交，美聯黃淑賢稱，青衣灝景灣9座中層C室，實用面積498平方呎，原叫價933萬元放售，終減價至918.8萬元易手，低市價約4%。

有代理說，疫情肆虐，業主普遍不願開門予客睇樓，加上人人抗疫優先，以致成交回落，但少數買家趁機積極搵盤，並以疫情壓價，冀能買到筍盤。

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