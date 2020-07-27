【禁堂食】港府全日禁止堂食　餐廳：生意已無再下跌空間

本港疫情出現急劇變化，港府宣布，除特定處所外，全日禁止堂食；而商場內的美食廣場，相關餐飲負責人或商場要關閉座位。有餐廳對措施禁無奈，直言生意已經再沒有下跌的空間。

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西餐廳1987 Kitchen負責人鄭先生表示，全面禁堂食等同不用做生意。問及倘實施全日禁堂食，預期收入影響有大多時，他則無奈地稱「已經再無下跌的空間」，由於消息來得太突然，目前暫時無計可施，會考慮是否轉做外賣生意。

他又透露，本星期街上人流已極為稀疏，晚上6至7時有一輪生意後，打後之時間基本上完全沒有客人；即使午市有生意，收入亦不夠以交租，故期望港府可以提供租金支援措施。

餐廳：禁堂食治標不治本

日常小館負責人張先生亦直言措施影響大，由於餐廳以西餐菜式為主，難以將「鋸扒」轉成外賣，料全面禁堂食後生意將再跌2至3成。

張批評有關措施治標不治本，「新措施下更多人會外出買外賣或到街市買餸，與堂食比較，風險一樣高」，亦預期客人輪候外賣時間需更長。他坦言除了轉攻外賣外，亦無其他應對策略；最壞情況下倘未來實施禁足令，不排除會休業止蝕。

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記者：蘇穎琪