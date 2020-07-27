劉鳴煒據報辭任19間公司董事　部分公司持巨額物業

▲ 劉鑾雄長子劉鳴煒，6月中將所持4.76億股華置（00127）股份全數轉讓予執董陳凱韻（甘比）三名子女後，據報已離任19間董事職位。

本地傳媒報道，劉鑾雄長子劉鳴煒，6月中將所持4.76億股華置 （00127） 股份全數轉讓予執董陳凱韻（甘比）三名子女後，已離任19間董事職位，部份公司持有劉鑾雄多年前由華置回購所得巨額物業，包括尖沙嘴The One、銅鑼灣皇室大廈、新港中心商場和灣仔電腦城等，估值逾300億元。

報道指，以上公司董事只有甘比及胞姊陳詩韻，估計劉氏作進一步分家。

公司註冊處資料顯示，劉鳴煒上月17及23日，離任19間董事職位，當中6間為英屬處女島註冊（BVI）公司。由於該批公司股東亦是離岸公司，故未知股權變化。

報道指，劉鳴煒離任這19間公司後，仍是124間公司董事，當中7間甘比亦同時擔任董事；但它們並非華置主要附屬公司，包括與劉鑾雄及其母劉葉淑婉為名的慈善基金公司。

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