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【宏觀中國】前低後高、由降轉升　工業企業利潤連漲兩個月

股樓投資 16:03 2020/07/27

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國家統計局公布，6月全國規模以上工業企業實現利潤同比增長11.5%，比5月增速上升5.5個百分點，連續第二個月錄得正增長，而首6個月利潤則倒退12.8%。

其他文章：【港股追蹤】盈利預測未跟上GDP？　摩通預計中資股盈利勝預期

官方解釋，工業企業利潤進一步增長，主要因工業生產和銷售增長加快，企業規模擴張帶來盈利上升。以行業計，鋼鐵、油氣開採、石油加工、有色等行業的利潤大幅改善，其中6月鋼鐵行業的利潤增長35.3%。

第二季度，整體利潤呈「前後後高、由降轉升」。在41個工業大類中，37個行業的利潤增速較首季加快。裝備製造業第二季利潤增長31.8%，相比首季下降46.7%，是改善最多的行業；另電子行業第二季增長47.6%，相比首季下降12%，也有一定好轉。

其他文章：【中印角力】傳受政治衝擊影響　華為計劃在印度裁減最多7成員工

不過，整體經濟緩慢復甦，企業的財政狀況有待改善。截至6月底，規模以上工業企業應收帳款15.34萬億元人民幣，按年增長12.7%，成品存貨4.44萬億元人民幣，增長8.3%，情況讓人憂慮。

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撰文 : 高式古

中國 規模以上工業 國家統計局 行業 經濟

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