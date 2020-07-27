三星或棄用AMOLED液晶顯示屏　降低Galaxy Tab S7生產成本

▲ 德國WinFuture日前爆料稱，Galaxy Tab S7系列的兩款不同尺寸型號平板，將會採用不同的屏幕面板。

三星（Samsung）預計將在8月份公佈其旗艦產品Galaxy Tab S7平板系列，不過德國WinFuture日前就爆料稱，Galaxy Tab S7系列的兩款不同尺寸型號平板，將會採用不同的屏幕面板。而較小屏幕版本將被稱為Galaxy Tab S7，而較大屏幕版本將被稱為Galaxy Tab S7+。

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根據德國網站WinFuture最新透露，雖然兩款Galaxy Tab S7平板都是採用 Snapdragon 865 Plus處理器、搭配6GB RAM與128GB儲存空間，而且會支援 microSD擴充，兩款平板都會有5G型號可供選擇。機背方面，其雙鏡頭相機將會由13MP主鏡頭和5MP超廣角鏡頭組成，並同時支援極低遲滯的S-Pen手寫筆。不過消息指，兩者將各自採用不同的屏幕面板，11吋普通版Galaxy Tab S7將會使用LCD屏幕，並且配備屏下指紋辨識；而12.4吋Galaxy Tab S7+則會配備AMOLED屏幕，但指紋辨識則獨立在一側。

▲ 在外觀方面，實際上與前一代差不多，有著垂直的金屬側框、等寬的窄邊框。（網站WinFuture截圖）

▲ 機背方面，其雙鏡頭相機將會由13MP主鏡頭和5MP超廣角鏡頭組成。（網站WinFuture截圖）

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據悉，Samsung希望讓用戶可以Galaxy Tab S7取代電腦，兩款平板都會支援無線DeX功能。用戶只需連接電視或屏幕，就可以將平板當作桌面電腦使用。在外觀方面，實際上與前一代差不多，有著垂直的金屬側框、等寬的窄邊框，以及突出的藥丸形相機部分；而其搭配的鍵盤保護蓋也有提供加大尺寸的觸控板和全尺寸的鍵盤按鍵。

▲ 據悉，Samsung希望讓用戶可以Galaxy Tab S7取代電腦，兩款平板都會支援無線DeX功能。（網站WinFuture截圖）

價格方面暫時仍是未知之數，由於Super AMOLED液晶顯示屏的價值不菲，相信Galaxy Tab S7在棄用此面板的同時，亦能降低其生產成本。

責任編輯：施雯雯