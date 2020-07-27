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【新冠肺炎】脫北者偷渡返朝後確診　南韓指其在韓期間未有患上新冠肺炎

環球政經 17:27 2020/07/27

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朝中社報道，當地政府發現，在邊境城市開城出現一名重返北韓的「脫北者」疑似感染新冠肺炎，並立刻實施封城，國家緊急防疫體系上調至「最大緊急體制」，有關地區也進入緊急狀態。南韓衛生部相信，該名「脫北者」在南韓期間並無確診新冠肺炎。

其他文章：金正恩視察養雞場 分析：北韓正面臨補給品不足困境

據指，該名「脫北者」時隔3年後，於19日非法越過分界線重返北韓。在北韓發布消息後，南韓軍方鎖定為於2017年到南韓但失聯的「脫北者」。南韓軍方估計，該名「脫北者」是經仁川市江華島附近的地下水排水管道，返回北韓。

據《韓聯社》報道，南韓中央應急處置本部防疫總括組長尹泰皓今日表示，該名「脫北者」在南韓期間未有確診患上新冠肺炎，而且不在接觸者管理名單內。防疫部門日前亦與相關接觸人士進行病毒檢測，結果則呈陰性。

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