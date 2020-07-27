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【黃金價格】瑞銀財管看好金價持續攀升　未來12個月大宗商品料獲低雙位數回報

即市財經 15:01 2020/07/27

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瑞銀財管指，新型冠狀病毒疫情捲土重來、聯儲局政策變化、中美緊張局勢升溫等風險，都推動金價上升。

金價升穿1900美元創新高，瑞銀財富管理大宗商品主管兼亞太區外滙及經濟研究主管Dominic Schnider表示，黃金是今年以來以美元計價表現最好的資產，一系列不確定因素令該行相信黃金價格能夠持續攀升。瑞銀決調高未來一年的金價預測，下半年目標從原來的1,900美元升至2,000美元，明年36月目標則從原來的1,8501,800美元，上調至1,9501,900美元。

Schnider指，新型冠狀病毒疫情捲土重來、聯儲局政策變化、中美緊張局勢 升溫等風險，都推動金價上升，「維持看好黃金，依然認為黃金是良好的避險資產」。

瑞銀財管預期，未來12個月大宗商品有望取得低雙位數回報，具體看好黃金、基本金屬和牲畜，而石油、貴金屬和部份基本金屬可用以實施賣出波動性策略。

其他大宗商品方面，Schnider稱，全球宏觀經濟數據好於預期，生產持續面臨挑戰，將導致市場供應趨緊，自3月底以來這為基本金屬價格帶來支撐。下半年經濟有望強勁復甦 （儘管是在上半年極低基期的基礎上），市場供應將趨緊，不僅是基本金屬，原油也是如此，預期未來這些大宗商品價格將上漲。

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