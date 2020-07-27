【美股焦點】台積電美股盤前強勢漲8%　獲英特爾AMD訂單先進製程滿載

▲ 晶片股台積電漲停，據報獲得英特爾6納米製程晶片訂單。

台積電（台： 2330）升勢浪接浪，台股今天（27日）漲停，升幅9.97%，攻上424.5元新台幣（下同），股價再創歷史新高。台積電美股（美：TSM）接棒，盤前大升7.58%，高見79.5美元。

英特爾（美：INTC）上周五宣布7納米製程存在「瑕疵」推遲面市至少6個月，令台積電美股周五急升近10%，創新歷史新高價76.89美元。

據台灣工商時報報道，英特爾已與台積電達成協議，明年開始採用台積電7納米製程進階版--6納米製程量產處理器或繪圖晶片。

報道指，台積電下半年開始將部分7納米產能轉換為6納米，年底將進入量產階段。英特爾預訂明年6納米產能，約18萬粒晶片，超微（美：AMD）加大訂單至20萬粒晶片，包攬多數7/7+納米產能，台積電明年上半年先進製程仍將維持滿載。

另外，台灣經濟日報報道，蘋果（美：AAPL）在台積電龍潭廠區內成立專區，研發告誡顯示技術。

台灣晶片股強勢，當中，聯發科（台：2454）大漲7.85%，收報728元，總市值1.16萬億元，成為台股第二大權值股。台第二大晶片代工廠聯華電子 （2303） 也不甘示弱，強勢漲停，收報21.7元。

相關文章：【美股焦點】晶片股大洗牌 AMD漲15% 英特爾急插15%

Intel押後推7nm晶片台積電料受惠創新高 惟中芯急跌近4%

【晶片股】中台兩地晶片股大漲 台積電聯發科均急升5%

【軟銀賣ARM】軟銀傳向蘋果兜售晶片商ARM被拒 美資Nvidia洽購（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁