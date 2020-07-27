  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (一) 23:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股焦點】台積電強勢漲逾1成　獲英特爾AMD訂單先進製程滿載

即市財經 23:12 2020/07/27

分享：

晶片股台積電漲停，據報獲得英特爾6納米製程晶片訂單。

台積電（台： 2330）升勢浪接浪，台股今天（27日）漲停，升幅9.97%，攻上424.5元新台幣（下同），股價再創歷史新高。台積電美股（美：TSM）接棒，股價大漲11%，高見82.17美元。

英特爾（美：INTC）上周五宣布7納米製程存在「瑕疵」推遲面市至少6個月，令台積電美股周五急升近10%，創新歷史新高價76.89美元。

據台灣工商時報報道，英特爾已與台積電達成協議，明年開始採用台積電7納米製程進階版--6納米製程量產處理器或繪圖晶片。

報道指，台積電下半年開始將部分7納米產能轉換為6納米，年底將進入量產階段。英特爾預訂明年6納米產能，約18萬粒晶片，超微（美：AMD）加大訂單至20萬粒晶片，包攬多數7/7+納米產能，台積電明年上半年先進製程仍將維持滿載。

另外，台灣經濟日報報道，蘋果（美：AAPL）在台積電龍潭廠區內成立專區，研發告誡顯示技術。

台灣晶片股強勢，當中，聯發科（台：2454）大漲7.85%，收報728元，總市值1.16萬億元，成為台股第二大權值股。台第二大晶片代工廠聯華電子 （2303） 也不甘示弱，強勢漲停，收報21.7元。

相關文章：【美股焦點】晶片股大洗牌 AMD漲15% 英特爾急插15%

Intel押後推7nm晶片台積電料受惠創新高　惟中芯急跌近4%

【晶片股】中台兩地晶片股大漲　台積電聯發科均急升5%

【軟銀賣ARM】軟銀傳向蘋果兜售晶片商ARM被拒　美資Nvidia洽購（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

美股 經濟 台股 ADR AMD 台積電（美：TSM） 蘋果（Apple，美：AAPL） 台積電 處理器 晶片

下一篇文章

【美股市況】疫苗臨床測試Moderna漲7% 道指升逾百點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周