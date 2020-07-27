【晶片股】台積電漲停股價再創新高　據報獲英特爾AMD訂單先進製程滿載

▲ 晶片股台積電漲停，據報獲得英特爾6納米製程晶片訂單。

英特爾（美：INTC）7納米製程存在「瑕疵」推遲面市至少6個月，令台積電ADR上周五急漲近10%，亦激勵台積電（台： 2330）今天（27日）延續升浪。台積電觸達漲停，收漲9.97%，攻上424.5元新台幣（下同），股價再創歷史新高。

據台灣工商時報報道，英特爾已與台積電達成協議，明年開始採用台積電7納米製程進階版--6納米製程量產處理器或繪圖晶片。

報道指，台積電下半年開始將部分7納米產能轉換為6納米，年底將進入量產階段。英特爾預訂明年6納米產能，超微（美：AMD）加大訂單包攬多數7/7+納米產能，台積電明年上半年先進製程仍將維持滿載。

台灣晶片股強勢，當中，聯發科（台：2454）大漲7.85%，收報728元，總市值1.16萬億元，成為台股第二大權值股。台第二大晶片代工廠聯華電子（2303）也不甘示弱，強勢漲停，收報21.7元。

相關文章：【美股焦點】晶片股大洗牌 AMD漲15% 英特爾急插15%

Intel押後推7nm晶片台積電料受惠創新高 惟中芯急跌近4%

【晶片股】中台兩地晶片股大漲 台積電聯發科均急升5%

【軟銀賣ARM】軟銀傳向蘋果兜售晶片商ARM被拒 美資Nvidia洽購（第二版）

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁