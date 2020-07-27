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Facebook夥本地KOL合作　推廣網絡私隱

科技 15:10 2020/07/27

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Facebook（FB）將與本地插畫家、內容創作者及網絡紅人合作，一同製作教育資訊內容，提升用家對網絡私隱及安全的認識。

Facebook香港宣布，推出網上學習活動「Facebook 私隱你要知」，旨在提升用家對網絡私隱及安全的認識。Facebook（FB）將與本地插畫家、內容創作者及網絡紅人合作，一同製作教育資訊內容，更會舉行網上有獎問答遊戲，送出本地小店的禮物。

Facebook測試專頁新介面　移除「Like」只保留「Follow」

【網絡安全】Facebook「帳戶安全大聲公」　提醒名人啟用雙重驗證

即日起至8月12日，4位本地KOL包括插畫家「大大與小妹」和「豚豚」、新晉演員張凱娸，以及前獵頭人《辦公室日報》版主，將於fb或Instagram（IG）發帖，介紹FB、IG及WhatsApp的私隱及安全功能，讓用家提升個人帳戶的私隱度，保障網絡使用體驗。

此外，插畫家「賤人新世紀」作者蘇泳康將創作特別版WhatsApp貼圖 （一共11個），並於8月初在Google Play及Apple App Store上架。

Facebook表示，希望透過 「Facebook 私隱你要知」，使香港人了解以上社交媒體，其實提供了多種方法來加強帳戶安全。

責任編輯：姚慧儀

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