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【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」6成停工餐廳永久結業

環球社會熱點 14:55 2020/07/27

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【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

香港政府收緊防疫，全日禁止食肆堂食，對飲食業衝擊有多大？參考美國經驗，情況不容樂觀。調查統計顯示，因封鎖措施停業的餐館中，60%屬永久結業，有食評網站稱，飲食業已陷災難邊緣。

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評論網站Yelp發表統計報告，指3月1日至7月10日，共有2.6萬間餐廳停業，當中1.6萬間是永久關閉，即60%，較6月15日時的永久關閉數目多近3000間。

永久結業的餐廳數目穩定地增多，反映美國餐廳倒閉結業潮愈演愈烈。

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部分餐館變招應付難關，如轉做外賣或加強網上訂餐，不過，這些措施很難完全抵銷衝擊。飲食網站GoodFoodPittsburgh創辦人Emily Catalon直言，飲食業現在已陷災難邊緣（brink of devastation）。

WhatNow飲食版負責人Caleb Spivak表示，在風平浪靜時（ordinary times）餐廳已是出了名難做（Notoriously difficult），因競爭大，利潤低。

【全日禁堂食】改食外賣就安全？專家教幾招防疫

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

責任編輯：文青青

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