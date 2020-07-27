▲ 【全日禁堂食】美國飲食業「陷災難邊緣」停業餐廳6成永久結業

香港政府有意收緊防疫，全日禁止食肆堂食，對飲食業衝擊有多大？參考美國經驗，情況不容樂觀。調查統計顯示，因封鎖措施停業的餐館中，55%屬永久結業，有食評網站稱，飲食業已陷災難邊緣。

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食評網站Yelp發表統計報告，指從3月1日截至7月10日，共有13.26萬間餐廳停業，當中7.28萬間是永久關閉，較6月15日時的永久關閉數目多1.57萬間。

以百分比計，最新永久關閉餐館佔停業餐廳比率55%，較6月數字多14個百分點。 整體而言，永久結業的餐廳數目，穩定地增多，反映美國餐廳倒閉結業潮愈演愈烈。

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部分餐館變招應付難關，如轉做外賣或加強網上訂餐，不過，這些措施很難完全抵銷衝擊。飲食網站GoodFoodPittsburgh創辦人Emily Catalon直言，飲食業現在已陷災難邊緣（brink of devastation）。

WhatNow飲食版負責人Caleb Spivak表示，在風平浪靜時（ordinary times）餐廳已是出了名難做（Notoriously difficult），因競爭大，利潤低。

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責任編輯：文青青

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