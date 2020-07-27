【宏觀中國】房地產吸金力強　第二季居民槓桿率激增

中國第二季經濟勝市場預期，成了全球首個回復正增長的主要經濟體。中國率先復工復產固然重要，更關鍵的是，寬鬆的貨幣政策讓市場不至出現錢荒、資金鏈斷裂。

隸屬於國家金融與發展實驗室的國家資產負債表研究中心發表報告，上半年中國宏觀槓桿率上升21個百分點，由245.4%升至266.4%，當中第一、二季槓桿率分別上升13.9和7.1個百分點。

其他文章：【港股追蹤】利淡消息齊出 呢隻股黑氣纏身？

值得注意是，首季居民槓桿率只貢獻整體增幅的14%，而貢獻佔比卻在第二季升至28%，主要因居民的房地產貸款需求增長。上半年居民槓桿率由去年底的55.8%升至上半年59.7%。

根據分析，由於經濟疲弱，首兩個季度居民短期消費性貸款出現單位數的幅度，反而中長期消費性貸款和經營性貸款在第二季均有超過15%的增幅，後者被指主要用於買樓的首付。

其他文章：【港股追蹤】盈喜點止醫藥同物管股 農業股都有份

今年來，深圳、杭州等城市的房地產市道相當火熱，以深圳為例，上半年一手樓共成交1.67萬套，二手成交4.4萬套，其中6月成交量達1.06萬套，創近4年來的月度新高，卒之迫使各地推出辣招降溫。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！