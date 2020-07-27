  • 33°C
香港時間 : 2020727日 (一) 16:40
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【炒股似打機】失業美國人用Robinhood炒股　形容如「超音鼠」收集硬幣

環球政經 16:14 2020/07/27

分享：

美股自3月底復甦以來吸引大批散戶入市，《華爾街日報》報道，僅在3月透過網上券商設立的戶口超過26萬個，股票交易軟件Robinhood更增加3百萬人註冊，有新手股民更稱炒股就似玩電子遊戲一樣！美股狂熱程度令人聯想起90年代科網泡沫，莫非股災不遠矣？

彭博社分析師Morgan Barna指，開設券戶口的熱潮仍然持續，美國民眾收到聯邦政府發放的援助支票後並沒有消費，而是用來償還信用卡債務和存儲，甚至將這筆錢存入證券戶口。

38歲的Sharmila Viswasam從事房地產行業，在新冠疫情爆發後失業，於是在讀過《Trading for Dummies》、看了些YouTube影片後便使用Robinhood開始炒股。她稱自己為「風險偏好型」投資者，一開始本金只有2.5萬美元，但到了今個月已經賺到6.5萬美元。她甚至形容自己就像遊戲角色「超音鼠」，在股市「收集硬幣」。

不過，並非人人都如Viswasam般擁有好手氣，巴克萊對Robinhood用戶在3月至6月初的交易進行統計，結果發現購買特定股票的散戶愈多，該隻股票表現就越愈差。報道舉例指，有財演推介金融科技公司Ideanomics股份，吸引大批散户下注，惟沽空機構Hindenburg Research隨即指控該公司參與欺詐，並發放其僞造在華業務的圖片，導致股價當日暴跌21%，翌日再跌40%，不少散户因而損手離場。

相關文章：美股即將見頂？　近千間企業內部高層正拋售股票

 

 

沽空 金融 美股 股票

下一篇文章

【第三波疫情】繼的士司機、安老院後 擴大檢測至呢3個行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【新冠肺炎】確診者過去14日到訪快餐店一覽＋最近一周到訪餐廳名單
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【有盈退休】曾智華：退休後拒近3類人
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【樓市現象】疫情下減價盤湧現 買家又按捺不住睇樓 德福花園準買家最勇猛
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【網民熱話】十件裝修最令人後悔的事　洗碗盤放角位會腰痛？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【室內設計】土瓜灣迎豐勁細單位　得196呎點裝修？
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」
【睇樓日常】香港示範單位人山人海　內地女驚嘆：「這是選房還是選白菜？」