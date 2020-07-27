【炒股似打機】失業美國人用Robinhood炒股　形容如「超音鼠」收集硬幣

美股自3月底復甦以來吸引大批散戶入市，《華爾街日報》報道，僅在3月透過網上券商設立的戶口超過26萬個，股票交易軟件Robinhood更增加3百萬人註冊，有新手股民更稱炒股就似玩電子遊戲一樣！美股狂熱程度令人聯想起90年代科網泡沫，莫非股災不遠矣？

彭博社分析師Morgan Barna指，開設券戶口的熱潮仍然持續，美國民眾收到聯邦政府發放的援助支票後並沒有消費，而是用來償還信用卡債務和存儲，甚至將這筆錢存入證券戶口。

38歲的Sharmila Viswasam從事房地產行業，在新冠疫情爆發後失業，於是在讀過《Trading for Dummies》、看了些YouTube影片後便使用Robinhood開始炒股。她稱自己為「風險偏好型」投資者，一開始本金只有2.5萬美元，但到了今個月已經賺到6.5萬美元。她甚至形容自己就像遊戲角色「超音鼠」，在股市「收集硬幣」。

不過，並非人人都如Viswasam般擁有好手氣，巴克萊對Robinhood用戶在3月至6月初的交易進行統計，結果發現購買特定股票的散戶愈多，該隻股票表現就越愈差。報道舉例指，有財演推介金融科技公司Ideanomics股份，吸引大批散户下注，惟沽空機構Hindenburg Research隨即指控該公司參與欺詐，並發放其僞造在華業務的圖片，導致股價當日暴跌21%，翌日再跌40%，不少散户因而損手離場。

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