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【零售寒冬】不敵疫情打擊　何超蓮旺角麵店即日起結業

名人薈萃 14:47 2020/07/27

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新冠肺炎疫情未受控，政府傳進一步禁止餐廳全日堂食，餐飲零售市道再推至谷底。賭王何鴻燊的三房千金何超蓮的「玖伍牛肉麵店」亦不敵疫情打擊，今日何超蓮在個人社交平台上宣布旺角雅蘭分店結業的消息，但就表明疫情過後會再尋找新的店面。在旺角分店結業後，「玖伍牛肉麵」目前餘下銅鑼灣店。

何超蓮今早在Instagram上載「玖伍牛肉麵」旺角店加上「關門（Closed）」的圖片，表示經過連日的深思熟慮，終於與股東達成共識並作出沉痛決定，宣布旺角雅蘭分店即日起結業。

賭王千金何超蓮今日在IG發文，表示旺角雅蘭中心的「玖伍牛肉麵」將結業。（IG截圖）

她續指，面對疫情玖伍亦都面對與其他餐飲業相同的難關，嘗試推出不同飲食優惠仍抵擋不住人流減少及高昂租金，「最後每個月都入不敷支」，形容關閉分店是無可奈何的選擇。而且疫情嚴峻，股東亦建議先行暫別再重新調整出發。

 

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撰文 : 成添勇

疫情 何超蓮 餐飲 零售 牛肉 旺角 餐廳 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

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