【閃‧亮‧人生@iM網欄】好老公的定義~「沒有溫柔和鮮花，但夠顧家有用嗎？」

趁趁熱鬧，玩玩現正洗版的IG Filter「WHAT’S YOUR WYMAN ROCK MOTTO」！我的「賣飛佛」Wyman金句是他為黎天王黎明所填詞的新歌「顧家」裏的一句「沒有溫柔和鮮花，但夠顧家有用嗎」。

Wyman填的歌詞很「正」，很到位地描寫了一些不善於表達情感、內向怕肉麻、不浪漫但顧家男人們的心聲，讓我有點點啓發。

結婚日子久了，做老婆的，很多時候都會嫌老公對自己不夠浪漫、不夠細心。也許會埋怨當初拍拖的時候可不是這樣的！特別是對生日、情人節、相識紀念日、求婚紀念日、結婚紀念日…（下省一百字）這些女人特別緊張的日子很沒有記性…做老公的他，總是淡淡然、簡簡單單的「處理」了這些「大日子」！究竟老公是年紀大了，或是工作太忙而變得善忙呢？又或是其實他不夠愛自己呢？

到底，怎樣的男人才算是一個好老公呢？

很多老公，或許就是歌詞裏所說的「沒有詩、沒有畫，亦沒有空去學結他」，「忘掉了情人節嗎？平日卻一直留下」，「沒有溫柔和鮮花，但夠顧家有用嗎？」不浪漫派系男人。

大部份女人都希望身邊的另一半對自己呵護備至、寵愛有加，浪漫之餘最好靚仔又有錢、高學歷兼孝順還要有事業。但現實終歸現實，在我們追求完美的另一半時，自己又是不是完美的另一半呢？

好了！不說太遠，如只說對浪漫方面的要求，為何只要求男士對女士浪漫呢？不是說過要男女平等的嗎？浪漫應該是雙方和互動的事情，不應該只偏重於一方。況且，凡事看你用甚麼角度去看，如果用我的「阿Q精神」，也明知老公是一個「愛得太奇情浪漫故意便肉麻」這樣的人，倒不如想一想，他的「餘生都送你還不足夠嗎？」這樣看會令自己開心點。

一段婚姻怎樣才算是幸福呢？每個人所追求的，都不一樣。如歌詞所講，「同行是男女永遠對幸福各有理解，誰明瞭男人的體質無法直白告解」。和老公由拍拖到結婚、到有了大家的小寶寶，一起走過了這些年，哪怕過着如綠茶般淡然的日子、過着沒有轟天動地的浪漫日子，但沿途一起經歷的風吹雨打、一起走過的高山低谷，總會有他，「在雷電夜中給我挽着臂」「長路有雨有風沙，仍做你守護人馬」。

感恩我身邊有一個一直讓我任性地闖，讓我做自己喜歡做的事，不過問、不懷疑、只管支持，還默默在公司、在家裏，擔當我的最強後盾，讓我很放心和無後顧之憂的顧家男人！

「讓我不時提一下，我未顧己都顧家。比最高難完美吧不過比下亦不差！」

正所謂「人比人比死人」，萬事其實都是相對論。重要是自己如何調整心態，比上不足比下有餘，要開心就要學會看到自己和身邊人的好，雖未至完美，但比下亦絕不差！

結了婚就要承諾一生一世、互相扶持，數十年的時間裏，當中可能是苦樂參半，總有意見不合或嗌交之時。有不同情感、看法或意見是正常不過，偶爾向對方發脾氣（尤其是女方），哈哈！也是在所難免的！

畢竟我們只是凡人又不是聖人呢，耍耍花槍、撒撒嬌，最緊要是床頭打交床尾和，有時總好過屈在心裏，向對方抒發一下自己的感受也未嘗不是一件好事？！重點是要知道另一半是顧家、愛自己的，就當作俾個機會大家互相氹氹對方，這也是一種生活情趣呢！

珍惜我的小確幸

老土點講句：「幸福並不是必然的」，幸福，總要靠自己去爭取，去經營、去維護，但同時也必須要學會知足常樂、學會感恩珍惜現在所擁有的。無論你是否經濟獨立有工作的職場女性，又或是全職照顧家庭的主婦，我覺得最緊要、最踏實、也是最幸福的，就是找到一個有擔帶、會顧家的男人！因為幸福是一種感覺，是發自內心喜悅的一個狀態，到了我這個年紀，對愛情的憧憬開始變得實際。在我而言，內心的充實是建基於找到一個萬大事有他在我便安心了、找到一個「情願我快樂你便放心並不遺餘力地捱」的另一半，這，就是我每天的小確幸。

讓我回答黎明及Wyman的問題吧：「沒有溫柔和鮮花，但夠顧家有用嗎？」我的答案是「有用呀！」

作者_陳嘉賢簡介： 德國寶旗下時尚品牌THE SPARKLE COLLECTION創辦人陳嘉賢，先後於紐約大學完成教育碩士及香港中文大學市場學碩士學位。過去獲得香港青年工業家奬、十大傑出青年、傑出女企業家大獎以及大灣區傑出女企業家獎。

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