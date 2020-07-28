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【營人物語@iM網欄】「好油」與「壞油」 不會致肥的油？

名人薈萃 10:01 2020/07/28

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天妮傳來訊息：「有興趣今晚上來我家晚飯嗎？今次必定帶給你驚喜！」趁着明天不用上班，我便應約了。

一踏進天妮家，已傳來濃濃的蕃茄香味及大蝦的鮮味，我問：「你在煮蕃茄大蝦意粉？」天妮很驚訝：「你的鼻子太靈敏了！我還準備了葡萄牙特式的八爪魚沙律，讓我們仿如置身於歐洲渡假般...」她續說：「意粉差不多煮透了，麻煩你幫忙從冰箱取出沙律。」

我一掀起保鮮紙，看到一堆八爪魚及椰菜全浸泡在油裏，我心想：「不妙了！ 」天妮興奮地說：「是否跟我們前年在葡萄牙所吃的一模一樣？你大可放心，我特意買了初榨橄欖油，雖然價錢較貴，但超市阿姨說初榨橄欖油健康之餘，又不會致肥！」

我無奈笑說：「肯定你一聽到不致肥，馬上心動起來吧！要知道橄欖油雖屬健康油脂，但過量進食同樣致肥。不同種類的食用油，各有不同的脂肪酸比例，而它們的健康程度，正是取決於這脂肪酸的比例；但無論「好油」(含較多單元及多元不飽和脂肪酸）還是「壞油」(含較多飽和脂肪酸)，它們的熱量亦一樣，一湯匙相等於135卡路里。」

我再解釋：「因初榨橄欖油含抗氧化營養較多，而且冒煙點低，不適合用於高溫煮食，你用初榨橄欖油配沙律絕對是合適的，只是要好好控制份量，大約兩茶匙就好。」

天妮低頭輕聲說：「用少一點油更好，不怕肥還可省點氣力清洗碗碟...」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介

畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。

曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。

曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

 

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撰文 : 馬詩慧(Joyce)

欄名 : 營人物語

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