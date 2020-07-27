【中美角力分析】中美敲響反諜戰 互關領事館僅序幕（訂戶專享）

美國下令中國關閉休斯敦總領事館，中方迫令美方關閉成都領館，當中涉及不只外交鬥法，更是揭開反制對方諜報工作的攻防戰序幕。隨著美國國務卿蓬佩奧上周發表「新冷戰」宣言，中美之間的這種反諜戰只會愈演愈烈。

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