【新冠疫情】畢馬威調查：疫情下網上購物成新常態 消費者最重視「性價比」

▲ 畢馬威指，內地消費者日漸適應疫情及後續影響，消費行為的改變將維持並成爲新常態。

畢馬威調查報告指出，在疫情期間，內地及香港市場愈來愈多消費者轉用網上購物，傾向利用社交媒體或電子平台作為與企業溝通的主要渠道，而「性價比」則為網購的重要考慮因素。

調查發現，疫情開始後，內地及香港的消費者都視 「性價比」 為影響購買決定的最重要因素。7成的香港受訪者認爲及超過一半的內地受訪者認為，「性價比」很重要。畢馬威中國香港區消費品和工業市場主管合夥人葉嘉明表示，消費者日益注重產品的性價比是消費行為上的重大改變，料該趨勢將持續未來12個月或更長時間。

畢馬威表示，內地和香港均在大型雜貨零售商網上服務使用量淨增幅最大的前四個市場之列，香港在非雜貨領域的網購服務使用量增長亦躋身前四位。 同時，內地的新網購模式正在興起，例如透過網紅直播、自建電子商貿及社交媒體內的商業社區銷售。

畢馬威中國零售及消費品行業主管合夥人錢亦馨表示，內地消費者日漸適應疫情及後續影響，消費行為的改變將維持並成爲新常態。 錢亦馨認為，實體零售的模式需要加入新元素以挽留消費者。 調查顯示，與新冠疫情前相比，內地超過一半的受訪者（58%）表示，更重視企業能否透過「透明而清晰的溝通」與客戶建立信任；約6成的香港受訪者則認為，品牌能否「迅速回應顧客的意見和查詢」最為重要。

《新形勢下的消費者》報告針對12個國家和地區共1.2萬多名消費者作出消費模式演變的調查，其中包括1017位香港及1027位中國內地消費者。該調查研究了自新冠疫情爆發以來，消費者對不同行業的期望及與企業的互動有何改變，而企業又應如何應對。

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