▲ 【北韓疫情】疑染疫脫北者游水返朝 專家：爆疫有內情

北韓開城出現首宗新冠肺炎疑似個案，為脫北者返回北韓的輸入個案。南韓媒體報道，相信脫北者經南韓西部的江華島，游水偷渡回到北韓。專家認為，北韓疫情另有內情，該脫北者背上爆疫黑鍋。

北韓朝中社報道，該名疑似新冠肺炎患者為一名3年前逃到南韓的男子，上周日（19日）非法越過北韓邊境返回北韓開城，領袖金正恩下令封城。

北韓錄首宗新冠肺炎疑似病例 「脫北者」輸入個案

北韓千萬人民無飯食 金正恩：食水龜充飢

南韓聯合參謀本部（JCS）表示，上校在例行簡報提到，在江華島北部的某處，發現了相信屬於該名脫北者的袋。

軍官稱，該名脫北者在鐵絲網下的排水溝，避過南韓邊防人員，成功逃脫了。排水溝通向黃海附近的漢江河口，意味該脫北者自行游回北韓。

北韓金正恩怒斥醫院建設無方 分析料建築材料短缺

粉碎北韓飢荒傳聞？金正恩心情好 稱將產美味優質雞蛋

南韓《中央日報》報道，專家認為，北韓把脫北者視為疑似感染個案，很可能是刻意將疫情擴散的責任推給南韓。峨山政策研究院首席研究委員車斗賢暗指，中朝貿易導致北韓疫情擴散，而北韓「不可能公開」這個原因。

車斗賢推論，北韓將來或在疫情嚴峻時，把責任推給南韓，拿脫北者大造文章，也為將來要求南韓提供大規模防疫援助時，提供正當理據。

同樣，專家亦相信，北韓把脫北者定性為播毒的元兇，等同污名化脫北者、實施「思想戒嚴」。北韓上月斥散發反朝宣傳單的脫北者為「垃圾」，又警告脫北者會把病毒沾在膠瓶，順水流漂至北韓。

【全日禁堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

【美國疫情】紐約州逾百餐廳違規 或罰暫停營業

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

記者：韓羚