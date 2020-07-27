網紅相約男子酒店玩性虐直播 引起香港「男權」討論

本地女網紅「搣時潘」昨日(26日)與另一名女伴，帶同一名男子到油麻地彌敦道一間酒店進行性虐遊戲，同行還有有一名攝影師，進行拍攝及網上直播，最後警方介入調查。

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昨日下午5時15分，女網紅「搣時潘」與一名年齡相若女子，帶同一名年約30至40歲身材肥胖男子抵達一間酒店，聲稱要與該名男子玩「SM」性虐遊戲，期間一邊拍攝及進行網上直播。男子脫去上衣後，網紅用皮帶鞭打男子身體各部位。直播期間，網民報案，多名警員到場調查，惟當警員進入房間後，涉事男子已離開酒店房。

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事件發生後於網路流傳後，引起相當大關注，除了指罵網紅的不道德行為之外，也有人關注該網紅以「女性先鋒」的姿態出現，有羞辱男性之嫌。警方經初步調查後，以涉嫌破壞公眾體統罪拘捕兩名25歲姓潘、姓黃女子及一名34歲姓宋男子，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。

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