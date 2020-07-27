【港股追蹤】利淡消息齊出　呢隻股黑氣纏身？

上市公司發出盈利警告已經夠慘，但若果發完盈警之後，仲被主要股東減持的話，對公司或可能是慘上加慘。在內地從事汽車租賃，及銷售二手車業務的神州租車（00699）上周五（24日）發盈警公告，到周日（26日）再發公告，指主要股東將減持公司超過1.7億股受份。股價在兩大壞消息出現下，今日先升後倒跌，午後跌勢持續，截至下午2時，股價報2.27元，跌超過6%。

公司預計，截至今年6月底止6個月，將會轉盈為虧，錄得淨虧損，去年同期錄得2.79億元人民幣淨利潤。預期虧損主要源於減值項目，包括神州優車的股權投資；來自神州優車的貿易應收款項；支付由五龍電動車（00729） 發行的股份及可換股債券認購價格的預付款項；及北京寶沃汽車所製造附有回購安排的車輛剩餘價值，預計有關減值將導致撇銷合共25億元至30億元人民幣。

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此外，集團董事會接獲主要股東Amber Gem通知，指Amber Gem及井岡山北汽已於上周五（24日）簽訂買賣協議，內容有關井岡山北汽向Amber Gem收購不少於約1.7億股股份，每股作價3.1元，總代價5.29億元。現時Amber Gem持有超過3.1億股股份，佔公司已發行股本總額約14.75%，若交易完成，Amber Gem持股將下降至6.7%。

集團另一股東神州優車上周亦公布，擬以同樣作價，轉讓不少於4.4億股股份予井岡山北汽，交易完成後，神州優車將不再同持有神州租車股份。兩單交易若全部完成，井岡山北汽將獲兩間公司合共轉讓逾6.1億股股份，佔超過28.9%股權。

被主要股東減持，屬於對股份的利淡消息，故雖然收購作價高達3.1元，股價今日也先升後軟。從基本面分析，公司業務未有太大憧憬空間，加上早前受瑞幸咖啡事件影響，市場對公司仍有不確定因素，未宜吸納。