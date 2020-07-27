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經濟復甦？ 內地第二季智能手機銷售升9%

理財智慧 15:21 2020/07/27

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隨着內地各電訊商積極推動5G服務，市民亦為周邊設備做好準備，換部5G手機就少不了。根據調查機構Counterpoint的研究報告顯示，內地第二季智能手機銷售按年跌17%，但按季則升9%，明顯出現復甦。

報告又指，雖然內地經濟活動已自疫情回復，但消費者信心仍處低位，而廠商及內地的營運商亦積極推5G手機，包括是平價5G設備及5G計劃等，相關因素均帶動了5G的採納，而次季有三分之一的智能手機銷售為5G設備，是全球採納比例最高的地方，但仍未能抵銷整體市場的跌勢。

按品牌劃分，蘋果智能手機銷售逆市升32%，主要是iPhone 11系列較受歡迎加上產品減價，華為銷售亦升14%，惟小米（01810） 銷售則跌35%。

在5G手機銷售中，華為市佔率達60%，其次分別為Vivo、OPPO及小米，而內地5G手機主打中、高價，意味單價在400美元以上；不過價格亦有迅速向下的趨勢，高端市場主要以華為為主，其他品牌則打中端市場。

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撰文 : 張以正

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