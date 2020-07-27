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【港股追蹤】盈警處處有　復星系都走唔甩

股樓投資 13:41 2020/07/27

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以往愈接近愈業績期，市場對各類股份都有所憧憬，期待企業能夠交出好成績。不過在新冠肺炎肆虐下，今年投資者對股份憧憬欠奉，剩下的只有猜測，寄望公司收入和純利跌幅盡量減少，已經算超額完成。近期每日都有企業發出盈利警告，大股小股都不能倖免，今次就輪到市值近800億元的復星國際（00656），股份公布消息後，今日輕微高開後隨即轉跌，截至下午2時，股份跌超過3%，報9.14元。

公司發公告指，預計截至今年6月底止6個月，歸屬公司股東利潤介乎18億元至22億元人民幣，較去年同期76.1億元人民幣，大幅下跌71%至76%。盈利減少主要由於疫情對附屬公司復星旅遊文化（01992）之旅遊運營業務造成重大負面影響。以及集團若干金融資產公允值，因全球金融市場下滑錄得公允價值變動損失。

相關文章:【港股追蹤】盈喜點止醫藥同物管股　農業股都有份

集團近期可謂壞消息眾多，上周有印度印度傳媒報道，公司或因中印關係變得緊張，已撤出向兩間當地醫療健保公司之投資磋商，分別為孟買的透析服務連鎖公司及一間位於班加羅爾的醫院，相關投資涉及金額超過3億美元。

復星股價月初高見10.86元，之後不斷調整，形成短期下降軌，至今仍然受制阻力，今日盈警消息公布後首個交易日，股價再跌一轉，短期或有機會見底，惟難望大反彈。始終現價市盈率雖然不足5倍，但此數字是以去年每股盈利1.73元人民幣計算，若以今次盈警純利大跌逾70%計，則市盈率肯定超過15倍。內地疫情近期有反彈跡象，公司業務，特別是旅遊文化業務，短期難望有反彈，故暫只宜觀望。

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撰文 : 古植平

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