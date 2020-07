【港股追蹤】盈警處處有　復星系都走唔甩

以往愈接近愈業績期,市場對各類股份都有所憧憬,期待企業能夠交出好成績。不過在新冠肺炎肆虐下,今年投資者對股份憧憬欠奉,剩下的只有猜測,寄望公司收入和純利跌幅盡量減少,已經算超額完成。近期每日都有企業發出盈利警告,大股小股都不能倖免,今次就輪到市值近800億元的復星國際(00656),股份公布消息後,今日輕微高開後隨即轉跌,截至下午2時,股份跌超過3%,報9.14元。

公司發公告指,預計截至今年6月底止6個月,歸屬公司股東利潤介乎18億元至22億元人民幣,較去年同期76.1億元人民幣,大幅下跌71%至76%。盈利減少主要由於疫情對附屬公司復星旅遊文化(01992)之旅遊運營業務造成重大負面影響。以及集團若干金融資產公允值,因全球金融市場下滑錄得公允價值變動損失。

集團近期可謂壞消息眾多,上周有印度印度傳媒報道,公司或因中印關係變得緊張,已撤出向兩間當地醫療健保公司之投資磋商,分別為孟買的透析服務連鎖公司及一間位於班加羅爾的醫院,相關投資涉及金額超過3億美元。

復星股價月初高見10.86元,之後不斷調整,形成短期下降軌,至今仍然受制阻力,今日盈警消息公布後首個交易日,股價再跌一轉,短期或有機會見底,惟難望大反彈。始終現價市盈率雖然不足5倍,但此數字是以去年每股盈利1.73元人民幣計算,若以今次盈警純利大跌逾70%計,則市盈率肯定超過15倍。內地疫情近期有反彈跡象,公司業務,特別是旅遊文化業務,短期難望有反彈,故暫只宜觀望。

