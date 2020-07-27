三星Galaxy Watch 3引入手勢操控及跌倒偵測功能

▲ 三星新一代智能手錶Galaxy Watch 3，將配備跌倒偵測功能，同時新增手勢操控。

三星（Samsung）料在8月舉行的Unpacked 2020線上發表會中，揭曉智能手機Galaxy Note 20系列、智能手錶Galaxy Watch 3等新產品。據科技網站XDA-Developers報道，Galaxy Watch 3將配備跌倒偵測功能，同時新增手勢操控，用家只要做出握拳手勢，即可接聽電話。

XDA-Developers拆解Galaxy Wearable手機程式的Galaxy Watch 3插件後，發現三星將為Galaxy Watch 3引入跌倒偵測功能。如果手錶偵測到用家意外跌倒後，未能在60秒預設時間內站立，或做出其他動作回應的話，系統便會根據用家的預設號碼，聯絡緊急聯系人或急救中心，包括發送當前位置、約5秒鐘長度的錄音內容等，類似Apple Watch Series 4的跌倒偵測求助。

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此外，Galaxy Watch 3將支援更多手勢操控，例如用家緊握拳頭，即可選擇接聽來電；揮動手部就代表拒接來電，方便單手完成整個過程。

與Galaxy Watch Active相比，Galaxy Watch 3配備更窄的邊框，讓屏幕顯示佔比更高。同時按壓兩組按鍵，便能完成屏幕擷圖，作業系統運作亦變得更流暢。

責任編輯：姚慧儀