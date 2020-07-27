▲ 「文法正確是種族歧視」美大學英文系改課程

美國反種族不公抗議浪潮持續之際，英文文法成為爭論點，美國有大學英文系認為，正確的英文文法帶有種族主義色彩，會在課程標準上作出調整，強調英語的變異，而非準確性。

【美國示威】強生停售美白產品 主因尊重不同種族膚色

【美國示威】警察擊斃「持槍」拉丁裔男子 目擊者指是電筒

位於美國新澤西州的羅格斯大學（Rutgers University）英文系主席Rebecca Walkowitz表示，系方將改變課程標準，以支持Black Lives Matter非裔維權運動，將批判性文法（critical grammar）融入課程，以批評標準英語，將強調英語的變異而非準確性。

她稱，有關方法更進一步鼓勵學生從微觀層面，對不同的選擇建立批判意識，將學生裝備起來，以對抗基於寫作口音（written accents）的偏見。系方並將提供更多有關種族主義、性別主義等與系統性歧視的閱讀材料。

英國約翰遜擬推新《叛國法》 公民宣誓效忠外國屬違法

英國緊急煞停西班牙入境免隔離捱轟 外相藍韜文拒道歉

羅格斯大學是美國名校，為30間公立常春藤（Public Ivies，美國最好的公立大學名單）學校之一。今次改革較為激進，受到外界批評。

本身非裔是自由派社運人士Leonydus Johnson直言，寫文法正確英文就是種族歧視這個主意本身愚蠢，是假設非白人有學習障礙、無法理解傳統英文。他形容改動有侮辱性，顯然一些反種族主義人士本身最是種族歧視。

【德國疫情】農場爆集體感染174確診 近500人隔離

【美國疫情】紐約州逾百餐廳違規 或罰暫停營業

責任編輯：文青青

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【書展停 訂閱禮品送不停】hket 網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱