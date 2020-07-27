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「文法正確是種族歧視」美大學英文系改課程

環球社會熱點 13:33 2020/07/27

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「文法正確是種族歧視」美大學英文系改課程

美國反種族不公抗議浪潮持續之際，英文文法成為爭論點，美國有大學英文系認為，正確的英文文法帶有種族主義色彩，會在課程標準上作出調整，強調英語的變異，而非準確性。

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位於美國新澤西州的羅格斯大學（Rutgers University）英文系主席Rebecca Walkowitz表示，系方將改變課程標準，以支持Black Lives Matter非裔維權運動，將批判性文法（critical grammar）融入課程，以批評標準英語，將強調英語的變異而非準確性。

她稱，有關方法更進一步鼓勵學生從微觀層面，對不同的選擇建立批判意識，將學生裝備起來，以對抗基於寫作口音（written accents）的偏見。系方並將提供更多有關種族主義、性別主義等與系統性歧視的閱讀材料。

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羅格斯大學是美國名校，為30間公立常春藤（Public Ivies，美國最好的公立大學名單）學校之一。今次改革較為激進，受到外界批評。

本身非裔是自由派社運人士Leonydus Johnson直言，寫文法正確英文就是種族歧視這個主意本身愚蠢，是假設非白人有學習障礙、無法理解傳統英文。他形容改動有侮辱性，顯然一些反種族主義人士本身最是種族歧視。

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責任編輯：文青青

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