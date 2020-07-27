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【餐飲寒冬】何超蓮牛肉麵旺角店不敵疫情結業　與稻香慶回歸群組同在雅蘭中心

即市財經 13:33 2020/07/27

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賭王千金何超蓮今日在IG宣布，設於旺角雅蘭中心的「玖伍牛肉麵」將結業。（資料圖片）

新冠肺炎疫情未受控，政府宣布周三（29日）起餐廳全日禁堂食，為期7日，餐飲零售市道再推至谷底。已故賭王何鴻燊的三房千金何超蓮的「玖伍牛肉麵店」亦都不敵疫情打擊，何超蓮今日在個人社交平台上宣布旺角雅蘭分店結業的消息，但就表明會尋找新的店面。玖伍牛肉麵店所處的旺角雅蘭中心，商場另一食肆稻香酒樓早前爆發「慶回歸晚宴群組」，多人感染新冠疫情。

何超蓮今早在Instagram上載玖伍牛肉麵旺角店加上「關門（Closed）」的圖片，表示經過連日的深思熟慮，終於與股東達成共識並作出沉痛決定，宣布旺角雅蘭分店即日起結業。

她續指，面對疫情玖伍亦都面對與其他餐飲業相同的難關，嘗試推出不同飲食優惠仍抵擋不住人流減少及高昂租金，「最後每個月都入不敷支」，形容關閉分店是無可奈何的選擇。而且疫情嚴峻，股東亦建議先行暫別再重新調整出發。

緊接今次關店後，玖伍牛肉麵目前只餘下銅鑼灣店。

賭王千金何超蓮今日在IG發文，表示旺角雅蘭中心的「玖伍牛肉麵」將結業。（IG截圖）

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