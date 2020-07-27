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【澳洲疫情】維多利亞州延長緊急狀態至8月中 單日 新增確診532宗再創新高

環球社會熱點 13:33 2020/07/27

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澳洲第二波疫情未歇，墨爾本所屬州分維多利亞州單日新增確診再創新高，當局將延長緊急狀態至8月16日。

澳洲第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情未歇，墨爾本所屬州分維多利亞州單日新增確診再創新高，錄得532宗，破7月22日錄得484宗的記錄。另外新增6宗死亡病例中，5宗跟安老院有關。鑑於疫情仍未受控，當局將延長緊急狀態至8月16日。

澳洲周日（26日）全國單日新增確診病例532宗，全部來自維多利亞州，其中有83宗來自同一間安老院，包括61個住客和22個員工。

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維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）表示，有人帶病上班是引發這次疫情爆發的最大原因，包括安老院照顧員。他警告，若情況持續，將關閉部分行業、場所，以遏制病毒傳播，但未有指明什麼行業。

據澳洲維多利亞州官網顯示，當局將延長緊急狀態至8月16日，民眾除了必要購物、鍛煉、不能在家進行的學習和工作外，不可離開住處。自7月22日起，墨爾本居民出門必須佩戴口罩。目前澳洲全國累計確診14,935宗，161人死亡。

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記者：葉芷樺

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