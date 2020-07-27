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WhatsApp擬加入新功能　一個帳號可同時登入多部手機

科技 14:35 2020/07/27

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近日有傳WhatsApp即將加入一項新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄多達4部手機設備。

相信不少人在使用WhatsApp時都曾經遇上同一問題，就是在同時使用兩部或以上電話時，程式並不支援在多部手機登入同一賬號。近日就有傳WhatsApp即將加入一項新功能，允許用戶使用相同手機的號碼，同時登錄多部不同的手機設備，並可在用戶界面管理所有登入的裝置。

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據網站WABetaInfo最新發現，即時通訊軟件WhatsApp正在測試新功能，容許用戶在多達4部裝置登入同一個WhatsApp帳號，而全新的用戶界面將容許用戶加入新裝置至其WhatsApp帳號內，亦可以根據個人需要將其移除。

用戶可自行在全新的用戶界面加入新裝置至其WhatsApp帳號內。（網站WABetaInfo截圖）

用戶可自行在用戶界面管理所有登入的裝置，亦可根據個人需要將裝置移除。（網站WABetaInfo截圖）

用戶如要加入新裝置到WhatsApp帳號，必須先透過SMS或WhatsApp通訊接收代碼，然後再在用戶界面內輸入。不過，新功能目前仍處於開發階段，未知正式推出的時間，但相信可同步於Android或iOS裝置上使用。

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雖然有關功能早已在Telegram推行，不過無疑對WhatsApp用家來說是一個重大的好消息，終於可以同時在電話和平板中登入系統，比以往更加方便。

責任編輯：施雯雯

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