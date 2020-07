【港股追蹤】盈喜點止醫藥同物管股　農業股都有份

今年各行各業經濟均受疫情影響,近期多隻股份已率先發布盈利警告預警,表明中期收入及純利均出現大幅下降,就算有盈喜,大多數都係疫情相關受惠股份,例如醫藥股及不受周期影響的物管股。但出奇地,上周五(24日)晚有隻農業相關股份發盈喜公告,本來都未算特別,最神奇係,股份上半年純利勁升十幾倍,非常誇張,講緊嘅就係第一拖拉機(00038),但股價今日(27日)高開後隨即回軟,截至下午1時半,股價報3.2元,跌7.8%。

集團公告指,預計截至今年6月底止六個月,實現歸屬股東淨利潤介乎2.67億元至4億元人民幣,按年增長達12.6倍至19.4倍。公司提到,盈利大增原因,主要是受惠公司搶抓春耕市場,有效提升主導產品銷量。今年上半年,公司大中型拖拉機銷量同比增長約23%,柴油機產品銷量同比增長約20%,使集團收入同比大幅增長。

公司指出,提升銷售同時,在原材料價格低點時,通過集中採購減低成本,令相關成本費用同比實現大幅下降,亦是盈喜主要原因。

早於2018年,國家主席習近平其實已提過,要引進職業農民,甚至令大學生回鄉務農一說,被認定為對農業的重視。今年上半年不少工廠停業,甚至倒閉,或加速工人回鄉務農的意欲,加上全球糧荒危機仍未解除,農業或仍有其重要性。

第一拖拉機近年業績其實只屬反覆,今次盈喜兼純利大增十多倍,或有機會是曇花一現,加上上周已有春江鴨偷步入市炒高,估計今早3.62元的高位,有機會是見頂先兆,投資者短炒時要留神。

如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請按此: https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即睇 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機!