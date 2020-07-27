【港股追蹤】盈喜點止醫藥同物管股　農業股都有份

今年各行各業經濟均受疫情影響，近期多隻股份已率先發布盈利警告預警，表明中期收入及純利均出現大幅下降，就算有盈喜，大多數都係疫情相關受惠股份，例如醫藥股及不受周期影響的物管股。但出奇地，上周五（24日）晚有隻農業相關股份發盈喜公告，本來都未算特別，最神奇係，股份上半年純利勁升十幾倍，非常誇張，講緊嘅就係第一拖拉機（00038），但股價今日（27日）高開後隨即回軟，截至下午1時半，股價報3.2元，跌7.8%。

集團公告指，預計截至今年6月底止六個月，實現歸屬股東淨利潤介乎2.67億元至4億元人民幣，按年增長達12.6倍至19.4倍。公司提到，盈利大增原因，主要是受惠公司搶抓春耕市場，有效提升主導產品銷量。今年上半年，公司大中型拖拉機銷量同比增長約23%，柴油機產品銷量同比增長約20%，使集團收入同比大幅增長。

公司指出，提升銷售同時，在原材料價格低點時，通過集中採購減低成本，令相關成本費用同比實現大幅下降，亦是盈喜主要原因。

早於2018年，國家主席習近平其實已提過，要引進職業農民，甚至令大學生回鄉務農一說，被認定為對農業的重視。今年上半年不少工廠停業，甚至倒閉，或加速工人回鄉務農的意欲，加上全球糧荒危機仍未解除，農業或仍有其重要性。

第一拖拉機近年業績其實只屬反覆，今次盈喜兼純利大增十多倍，或有機會是曇花一現，加上上周已有春江鴨偷步入市炒高，估計今早3.62元的高位，有機會是見頂先兆，投資者短炒時要留神。

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