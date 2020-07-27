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【新冠肺炎】網民親身分享駿洋邨隔離經歷　一旦家人中招要帶咩去隔離中心？

環球政經 13:59 2020/07/27

分享：

一名居於黃大仙區的網民，早前家人不幸確診染疫，其他家庭成員需要到隔離中心接受強制隔離14日，他日前在Facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上分享自已被隔離的經歷，事主連同老婆仔女共一家四口，目前身在駿洋邨一個兩房的單位，事主指現時一家人身體健康，幸未有出現症狀，不少網民都為事主一家人打氣，祝願他們可早日完成隔離回家。

事主有17點關於駿洋邨隔離中心的分享：

1. 冇冷氣 冇雪柜 冇洗衣機 (因為係新公屋，準備交樓俾租客，所以可以理解）

2. 手機網絡接收差 (我用1010，長期得2格）屋內有wifi提供

3. 有床板 + 床墊 + 床單 提供

4. 每日免費提供3餐

5. 可whatsapp中心提供你想要嘅物資

(如：杯麵、紙包飲品、水、廁紙）

6. 有電視提供，可以連接HDMI，可以帶PS4 / Switch

7. 水果不定時由社署提供

8. 我唔知有冇洗衣液提供，因我本身自備咗納米樂，再用個厚身膠袋裝水手洗洗衫，有衣架提供晾衫

9. 單位內有窗簾

事主身處的駿洋邨隔離單位外景觀。（網上圖片）

10. 冇冷氣係大家最大嘅問題，但真係會慢慢適應，一日起碼沖幾次凍水涼，同埋因為都唔會出街，所以就咁著條短褲就算，又可以洗少啲衫 又可以涼啲。

11. 有專車會接送到隔離中心

12. 有小朋友嘅家庭一定要帶玩具 (小型game、畫畫 等）

13. 我自己帶咗好多嘢... (空氣清新機、supplement、牙膏、牙刷、洗頭水、梘液、大量食糧、水果、毛巾、衫褲、吹氣sofa、風扇、switch、小朋友玩具、消毒啫哩、乾濕紙巾、拖鞋、床單、枕頭袋、拖板）

14. 拖板、冷風風扇 好重要￼￼￼

15. 單位有提供 牙膏、牙刷、抹面毛巾、杯、叉、匙羹、碟、電視、風扇、wifi、枕頭、床墊、床單、衣架

16. 指定牌子M巾 / 尿片 / 兒童學習褲 要whatsapp中心向社署申請訂，需要兩三日時間

17. 有電熱水爐提供

隔離中心房間情況。（網上圖片）

事主指在隔離期間心態很重要，也要照顧好小朋友，「我哋係冇當度假，只係分享少少經驗俾大家有個心理準備要準備啲咩，同埋心態好重要，尤其有小朋友嘅家庭，父母對今次隔離嘅心態好影響小朋友，所以大家要加油，就算真係要隔離都唔緊要，當係一次入訓練營嘅體驗，俾小朋友知道凡事唔係必然，冷氣唔一定有，好食又一餐，唔好食又一餐。」

他又提醒指每個公屋單位大細都不同，會視乎家庭人數安排，他今次一家四口 (2大2細），獲分配至2房單位。對於中心的膳食和安排，他表示衷心感謝，明白近日中心員工工作量大增，很感激他們的付出。

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隔離中心房間情況。（網上圖片）

隔離中心房間情況。（網上圖片）

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撰文 : 黎以芳

公屋 黃大仙區 黃大仙 駿洋邨 WhatsApp 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 Facebook群組

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