【全日禁堂食】大和：社交距離限制打擊燃氣需求　降煤氣目標價23%

▲ 本港連日新增逾百宗確診個案，政府擬禁堂食，勢影響餐飲業對煤氣的需求。

香港爆發第三波疫情，政府擬全日禁堂食，同時強制室內及室外戴口罩，勢對餐飲業造成重創。大和資本認為，第三波疫情對煤氣 （00003） 的打擊，較零星的示威活動更大，預期煤氣的售氣量及租金收入仍然疲弱，加上中美貿易戰升溫或令中國生產減慢，因此下調煤氣評級至「跑輸大市」，目標價降22.7%至10.6元。

今年首5個月，煤氣售氣量下跌3.9%，跌幅較首季跌2.6%進一步擴大，亦遜於去年同期的跌3.4%。大和分析師葉捷賢指，雖然煤氣去年下半年受社會事件拖累，令售氣量基數低，但第三波疫情窒礙煤氣的售氣量復甦之路，預期在禁堂食等更嚴格的社交距離限制措施實施下，將對下半年售氣量造成衝擊。

大和調低煤氣2020至2022年每股盈利預測1%至4%，主要由於疫情影響本港燃氣銷量，內地燃氣銷售數量及毛利率亦下跌，同時國金中心的租金收入亦恐下跌。

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