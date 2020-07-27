  • 32°C
香港時間 : 2020727日 (一) 14:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【全日禁堂食】大和：社交距離限制打擊燃氣需求　降煤氣目標價23%

即市財經 13:26 2020/07/27

分享：

本港連日新增逾百宗確診個案，政府擬禁堂食，勢影響餐飲業對煤氣的需求。

香港爆發第三波疫情，政府擬全日禁堂食，同時強制室內及室外戴口罩，勢對餐飲業造成重創。大和資本認為，第三波疫情對煤氣 （00003） 的打擊，較零星的示威活動更大，預期煤氣的售氣量及租金收入仍然疲弱，加上中美貿易戰升溫或令中國生產減慢，因此下調煤氣評級至「跑輸大市」，目標價降22.7%至10.6元。

今年首5個月，煤氣售氣量下跌3.9%，跌幅較首季跌2.6%進一步擴大，亦遜於去年同期的跌3.4%。大和分析師葉捷賢指，雖然煤氣去年下半年受社會事件拖累，令售氣量基數低，但第三波疫情窒礙煤氣的售氣量復甦之路，預期在禁堂食等更嚴格的社交距離限制措施實施下，將對下半年售氣量造成衝擊。

大和調低煤氣2020至2022年每股盈利預測1%至4%，主要由於疫情影響本港燃氣銷量，內地燃氣銷售數量及毛利率亦下跌，同時國金中心的租金收入亦恐下跌。

相關文章：【全日禁堂食】消息：行會通過全日禁堂食及強制室外戴口罩 周三凌晨生效

相關文章：【疫情大爆發】消息：今日再新增近140宗確診　全港22間普通科門診免費派樣本瓶 、每日限110個（附門診地址一覽）

相關文章：【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）

 

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

香港股票 疫情 貿易戰 每股盈利 香港中華煤氣（00003） 香港 餐飲 口罩 中國 目標價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【全日禁堂食】消息：周三凌晨起全日禁堂食及強制室外戴口罩 張建宗下午3時舉行記者會
【全日禁堂食】消息：周三凌晨起全日禁堂食及強制室外戴口罩 張建宗下午3時舉行記者會
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？