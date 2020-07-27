永明推新分紅保險產品 主打低入場門檻及加快回本選項

▲ 李玉麒指，以10年供款期計平均每月保費供款最低為488元

永明金融推出新全新分紅保險計劃「傳富儲蓄計劃」，主要賣點包括入場門檻較低，以及設有價值增強選項。產品供款期分5年或10年，以5年供款期計，20年內部回報率為5%。

新產品最低門檻為7500美元，即5.85萬港元，以10年供款期計平均每月保費最低為488元。香港永明金融人壽及康健首席產品總監李玉麒表示，長遠而言，美國國債收益率呈下跌趨勢，但另一方面股市則上升，所以新產品於股票投資的比例會較高。產品小冊子顯示，非固定收入資產佔比最高可達75%。

產品設有價值增強選項，如投保人一次過繳付全數保費，該保單保證現金價值將於第6個保單年度開始加快，保單的保證回本年期會提早5年，由19年提早到14年。

另外， 如投保人失業或全面停薪連續3個月或以上，可在第2年保單年期起可申請保費暫緩，最多兩年，投保人可以分開申請一次一年，或者一次過暫緩兩年。

即日起至9月30日，合資格客戶可享最高首年年度化保費16%保費回贈。

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