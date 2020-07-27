▲ 【德國疫情】農場爆集體感染174確診 近500人隔離

繼屠場爆疫後，德國南部拜仁州一個大型農場爆發集體感染，至少174名員工感染新冠肺炎，近500人須隔離。農場已對外封鎖，當局已聘請保安人員執行隔離檢疫措施。東部有州長指出，第二波疫情已來到德國，每日都有新的感染群組。

大型農場的員工多數來自匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞與烏克蘭，負責收割黃瓜。7名員工染疫後，當地政府下令擴大檢測，其後有167人確診。

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拜仁州的丁戈爾芬-蘭道（Dingolfing-Landau）官員布邁德（Werner Bumeder）呼籲當地居民保持鎮定，強調集體感染似乎只出現在一群人，擔心的民眾可獲免費檢測。

德國官員警告，民眾出國度假後返回德國時，第二波疫情隨之而來。德國聯邦衞生部旗下的羅伯特科赫疾控研究所（Robert Koch Institute，RKI）數據顯示，每日新增確診由500宗急升至800宗，形容情況「非常令人擔憂」。

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東部薩克森州州長克雷奇默（Michael Kretschmer）日前稱，第二波疫情已到，每日都有新的感染群組，確診人數或急升。

根據RKI，德國有超過20.5萬人感染新冠肺炎，逾9000人死亡。

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記者：韓羚