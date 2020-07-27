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【疫市營商】IMAX中國369家電影院重啟　料8月增至600家

商業 13:14 2020/07/27

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IMAX中國在全國範圍內陸續恢復營業，有369家內地電影院已重啟。（IMAX中國提供）

新冠肺炎疫情令中國內地的影院關閉6個月。IMAX Corporation與IMAX China（1970）今日宣布，其位於中國的電影院已在上周五開始，在全國範圍內陸續恢復營業。而截至今年7月26日，約700家的IMAX中國電影院中，有369家內地電影院已重啟，估計到8月中旬，最少600家可望重新開業。

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平均每間影院票房少於2萬？
據了解，IMAX電影院重新開業後，上映兩部荷里活電影《喋血戰士》和《怪醫D老篤》，並在周末取得約520萬人民幣（約574萬港元）票房。當中，《怪醫D老篤》在全國266家IMAX電影院，取得約370萬人民幣（約408萬港元）票房，佔該片中國總票房成績的11%。至於《喋血戰士》則在228家IMAX電影院上映，並獲得約150萬人民幣（約165萬港元）票房，佔該片中國總票房約7%。

【疫市電影】荷里活電影再延遲　蜘蛛俠第三部上映延至2021年

IMAX Corporation首席執行官兼IMAX China主席Richard Gelfond表示，很高興可在中國低風險地區重啟電影院，而從中國到韓國乃至全球業務可見，影迷熱切期盼電影院恢復營業，故IMAX將努力與片方、院線合作。

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責任編輯：馬意文

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