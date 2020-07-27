【疫情大爆發】消息：今日再新增近140宗確診　全港22間普通科門診免費派樣本瓶 、每日限110個（附門診地址一覽）

▲ 醫管局指定全港22間普通科門診提供免費檢測服務，每間診所限量派發110包檢疫包。

新冠冠狀病毒肺炎疫情未見受控，消息指，今日（27日）本港新增近140宗確診或初步確診個案，涉及多個感染群組，或再創新高。消息除全日禁堂食外，政府即日起，為較高感染風險及輕微不適的市民，提供免費新冠肺炎檢測服務，醫管局指定的22間普通科門診免費派發檢疫包，每間診所每日限派110包，每位市民限取1包，派完即止。

22間診所將逢周一至周五（公眾假期除外），早上7時半至8時半在診所門外的指定地點，向市民派發樣本收集包，內附樣本收集瓶、樣本瓶包裝袋、深喉唾液樣本採集指引等。

取樣本包市民限於3個工作日內提交樣本

發言人指，每間診所每日限派110個樣本收集包，每位市民限取1包。市民須在3個工作天內，採集深喉唾液樣本，並填妥化驗所需的資料，妥善包裹後把它們交回診所，22間門診診所將於周一至周六，早上10時至11時在診所門外指定地點收集樣本瓶。

若有化驗樣本對病毒病呈陽性反應，有關結果會根據既定機制呈報衞生防護中心作覆檢核實，及通知有關市民盡快安排入住公立醫院接受隔離。若市民在遞交樣本後3個工作天內沒有接獲通知，即表示測試結果為陰性。

22間普通科門診地址一覽

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