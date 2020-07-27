【美股期貨】美國6月耐用品訂單增7.3%勝預期　道指期貨升130點（不斷更新）

▲ 【美股期貨】3大指數期貨造好 道指期貨升逾百點（不斷更新）

美股期貨於亞洲時段造好，其中道指期貨升逾100點。美匯指數持續下挫，跌至兩年來低位，金價創升穿1900美元刷新歷史新高。市場關注美企業績，以及新一輪經濟刺激方案的談判進展。美國6月耐用品訂單初值按月增長7.3%，好過預期的7%。分析認為，數據主要受到美國經濟更廣泛地重啟，企業對需求的突然增加帶動。

焦點新聞：

【黃金價格】瑞銀財管看好金價持續攀升 未來12個月大宗商品料獲低雙位數回報

【美股焦點】台積電美股盤前強勢漲8% 斬獲英特爾AMD訂單先進製程滿載

【美股焦點】Moderna盤前急漲1成 3期臨床周一開展政府額外資助4.72億美元

【虛擬貨幣】「數碼黃金」比特幣升破1萬美元 6月初以來首次

【美元走弱】美滙指數曾跌穿94 人幣升穿7關口每百日圓兌港元升至7.34算

即時走勢：

【20︰30】美國6月耐用品訂單初值按月增長7.3%，好過預期的7%。

【20︰07】外電引述 消息人士透露，波音公司計劃將其新款777X飛機推出時間延遲一年。原因是新冠肺炎 大流行導致飛機需求下降，消息人士稱，官方消息可能會在本周公布。

【19︰19】道指期貨升85點，標指期貨升14點，納指期貨升102點。

【18︰39】美匯指數繼續弱勢，最新報93.752。

【17︰45】金價升勢持續，現貨金升2%，每盎司報1939.9美元。現貨銀更標青，升5.8%，報24.09美元。

【17︰36】道指期貨最新升106點；標指期貨升0.43%；納指期貨升0.72%。

【16︰56】台積電美股（美：TSM）盤前大升7.58%，高見79.5美元。英特爾（美：INTC）上周五宣布7納米製程存在「瑕疵」推遲面市至少6個月，令台積電美股周五急升近10%，創新歷史新高價76.89美元

【16︰26】Moderna（美：MRNA）美股盤前急漲1成。公司在周日宣佈，獲得特朗普政府額外4.72億美元（約36.6億港元）資金，支持其新冠病毒疫苗3期臨床試驗。

【16︰23】道指期貨升102點，報26424點；標指期貨升13點，報3217點；納指期貨升58點，報10517點。

【16︰16】歐洲股市個別發展，德股升近0.5%；法股及英股分別跌近0.1%及0.03%。

【14︰05】道指期貨升幅收窄至96點，報26418點；標指期貨升11點，報3215點；納指期貨升57點，報10516點。

【14︰05】虛擬貨幣比特幣（bitcorn）首次升破1萬美元，為6月初以來首次。

【13︰48】新加坡航空將於周三公布首季業績。彭博預估，截至6月底止首季度，新航的虧損將擴闊至12億新加坡元（約67億港元），或續創新高；受累運力大減96%，季內收入或大跌87%。

【航空告急】新加坡航空首財季料蝕67億元 或續創新高

【12︰30】美元走弱，有色金屬價格走高，除了金價升穿1900美元外，白銀價格亦走高。銀價一度上漲7.2%至每安士24.3993美元，創下2013年以來最高。

白銀價格升穿24美元升至7年高 中國白銀股價半日升逾1成

【12︰12】現貨金金價於亞洲時段升逾1%，高見1944.71美元，最新報1931.2美元，升1.5%。12月期金升1.6%，報1956美元，高見1966.5美元歷史高位。

【金價新高】金價升穿1900美元創新高 黃金相關股造好、香港9999金每兩破1.8萬

【12︰02】美股期貨向好，道指期貨升128點，報26450點；標指期貨升15點，報3219點；納指期貨升67點，報3219點。

【11︰28】美元走弱，美滙指數跌穿94，為2018年9月26日以來首次。其他貨幣相對走高，歐元兌美元升至1.17關口，盤中高見1.1716，為2018年9月27日以來首次。在岸及離岸人民幣亦雙雙升穿7關口。

【美元走弱】美滙指數曾跌穿94 人幣升穿7關口每百日圓兌港元升至7.34算

【10︰50】彭博引述消息報道，瑞信投資螞蟻集團（前稱螞蟻金服）早於兩年前1億美元（折合7.75億港元），有望在螞蟻集團上市獲得大量資金回報。對此消息，瑞信及螞蟻集團拒絕置評。

【螞蟻IPO】瑞信據報投資螞蟻集團7.8億港元

【09︰30】報道引述消息透露，國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤將在下月舉行會議，以評估今年初簽署首階段中美貿易協議的執行情況。

【中美貿易協議】劉鶴與萊特希澤據報下月會晤 評估貿協執行情況

【08︰15】美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，共和黨人已敲定新一輪刺激經濟方案，規模約1萬億美元，將於今日公布細節。姆欽表示，他希望能與民主黨迅速就方案進行商討和達成協議。

姆欽：共和黨人已敲定1萬億美元新一輪刺激經濟方案 今日公布細節

【07︰30】美股上周五捱沽，中美緊張升溫，加上美國疫情蔓延，道指一度下滑超過200點，收報26469點，跌182點或0.68%；標指收報3215點，跌20點或0.62%；納指收報10363點，跌98點或0.94%。

道指上周五跌182點港股ADR升117點 金價升穿1900美元

【00︰05】美國正就新一輪的經濟刺激方案進行談判。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日表示，下一輪救助將包括向美國人提供的1200美元現金（約9360港元），政府亦將延長暫停驅逐房客令，禁止業主將付不起房租的房客趕走。

【美國經濟】美國再派錢！庫德洛：新一輪救市方案包括全民派錢1200美元

周末焦點：

外電報道，著名對沖基金橋水（Bridgewater）裁減數十名員工，涉研究部門、客戶股務、審計團隊等，公司亦推遲新員工的入職時間。

全球最大對沖基金橋水裁員幾十人 有僱員經Zoom被解僱

富瑞董事總經理、覆蓋零售行業的分析員Randal Konik在近來發表的報告中指出，Nike漸迫近年初高位，資金或太過樂觀，他較傾向Under Armour。

【美股焦點】想吼消費股？富瑞：買Under Armour好過Nike

醫藥股近日轉弱，主要由美國總統特朗普簽行政命令限制藥價所致，情況會否轉趨明朗，需留意美國時間下周二（28日）舉行的製藥公司會議。

【美股焦點】特朗普簽行政命令 重擊醫藥股盈利能力

支付公司美國運通（American Express，美︰AXP）公布截至6月30日止第二季度業績，期內收入76.75億美元，按年跌29%；淨利潤按年下降85%，至2.57億美元；每股盈利0.29美元，好過市場平均預期每股虧損11美仙。

【美股業績】美國運通上季盈利跌85% 每股盈利0.29美元勝預期

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責任編輯：梁浩碩

