  • 30°C
香港時間 : 2020727日 (一) 21:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股期貨】美國6月耐用品訂單增7.3%勝預期　道指期貨升130點（不斷更新）

即市財經 20:31 2020/07/27

分享：

【美股期貨】3大指數期貨造好　道指期貨升逾百點（不斷更新）

美股期貨於亞洲時段造好，其中道指期貨升逾100點。美匯指數持續下挫，跌至兩年來低位，金價創升穿1900美元刷新歷史新高。市場關注美企業績，以及新一輪經濟刺激方案的談判進展。美國6月耐用品訂單初值按月增長7.3%，好過預期的7%。分析認為，數據主要受到美國經濟更廣泛地重啟，企業對需求的突然增加帶動。

焦點新聞：

【黃金價格】瑞銀財管看好金價持續攀升　未來12個月大宗商品料獲低雙位數回報

【美股焦點】台積電美股盤前強勢漲8%　斬獲英特爾AMD訂單先進製程滿載

【美股焦點】Moderna盤前急漲1成 3期臨床周一開展政府額外資助4.72億美元

【虛擬貨幣】「數碼黃金」比特幣升破1萬美元　6月初以來首次

【美元走弱】美滙指數曾跌穿94　人幣升穿7關口每百日圓兌港元升至7.34算

即時走勢：

【20︰30】美國6月耐用品訂單初值按月增長7.3%，好過預期的7%。

【20︰07】外電引述消息人士透露，波音公司計劃將其新款777X飛機推出時間延遲一年。原因是新冠肺炎大流行導致飛機需求下降，消息人士稱，官方消息可能會在本周公布。

【19︰19】道指期貨升85點，標指期貨升14點，納指期貨升102點。

【18︰39】美匯指數繼續弱勢，最新報93.752。

【17︰45】金價升勢持續，現貨金升2%，每盎司報1939.9美元。現貨銀更標青，升5.8%，報24.09美元。

【17︰36】道指期貨最新升106點；標指期貨升0.43%；納指期貨升0.72%。

【16︰56】台積電美股（美：TSM）盤前大升7.58%，高見79.5美元。英特爾（美：INTC）上周五宣布7納米製程存在「瑕疵」推遲面市至少6個月，令台積電美股周五急升近10%，創新歷史新高價76.89美元

【16︰26】Moderna（美：MRNA）美股盤前急漲1成。公司在周日宣佈，獲得特朗普政府額外4.72億美元（約36.6億港元）資金，支持其新冠病毒疫苗3期臨床試驗。

【16︰23】道指期貨升102點，報26424點；標指期貨升13點，報3217點；納指期貨升58點，報10517點。

【16︰16】歐洲股市個別發展，德股升近0.5%；法股及英股分別跌近0.1%及0.03%。

【14︰05】道指期貨升幅收窄至96點，報26418點；標指期貨升11點，報3215點；納指期貨升57點，報10516點。

【14︰05】虛擬貨幣比特幣（bitcorn）首次升破1萬美元，為6月初以來首次。

【13︰48】新加坡航空將於周三公布首季業績。彭博預估，截至6月底止首季度，新航的虧損將擴闊至12億新加坡元（約67億港元），或續創新高；受累運力大減96%，季內收入或大跌87%。

【航空告急】新加坡航空首財季料蝕67億元　或續創新高

【12︰30】美元走弱，有色金屬價格走高，除了金價升穿1900美元外，白銀價格亦走高。銀價一度上漲7.2%至每安士24.3993美元，創下2013年以來最高。

白銀價格升穿24美元升至7年高 　中國白銀股價半日升逾1成

【12︰12】現貨金金價於亞洲時段升逾1%，高見1944.71美元，最新報1931.2美元，升1.5%。12月期金升1.6%，報1956美元，高見1966.5美元歷史高位。

【金價新高】金價升穿1900美元創新高　黃金相關股造好、香港9999金每兩破1.8萬

【12︰02】美股期貨向好，道指期貨升128點，報26450點；標指期貨升15點，報3219點；納指期貨升67點，報3219點。

【11︰28】美元走弱，美滙指數跌穿94，為2018年9月26日以來首次。其他貨幣相對走高，歐元兌美元升至1.17關口，盤中高見1.1716，為2018年9月27日以來首次。在岸及離岸人民幣亦雙雙升穿7關口。

【美元走弱】美滙指數曾跌穿94　人幣升穿7關口每百日圓兌港元升至7.34算

【10︰50】彭博引述消息報道，瑞信投資螞蟻集團（前稱螞蟻金服）早於兩年前1億美元（折合7.75億港元），有望在螞蟻集團上市獲得大量資金回報。對此消息，瑞信及螞蟻集團拒絕置評。

【螞蟻IPO】瑞信據報投資螞蟻集團7.8億港元

【09︰30】報道引述消息透露，國務院副總理劉鶴及美國貿易代表萊特希澤將在下月舉行會議，以評估今年初簽署首階段中美貿易協議的執行情況。

【中美貿易協議】劉鶴與萊特希澤據報下月會晤　評估貿協執行情況

【08︰15】美國財長姆欽（Steven Mnuchin）表示，共和黨人已敲定新一輪刺激經濟方案，規模約1萬億美元，將於今日公布細節。姆欽表示，他希望能與民主黨迅速就方案進行商討和達成協議。

姆欽：共和黨人已敲定1萬億美元新一輪刺激經濟方案　今日公布細節

【07︰30】美股上周五捱沽，中美緊張升溫，加上美國疫情蔓延，道指一度下滑超過200點，收報26469點，跌182點或0.68%；標指收報3215點，跌20點或0.62%；納指收報10363點，跌98點或0.94%。

道指上周五跌182點港股ADR升117點　金價升穿1900美元

【00︰05】美國正就新一輪的經濟刺激方案進行談判。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）周日表示，下一輪救助將包括向美國人提供的1200美元現金（約9360港元），政府亦將延長暫停驅逐房客令，禁止業主將付不起房租的房客趕走。 

【美國經濟】美國再派錢！庫德洛：新一輪救市方案包括全民派錢1200美元

周末焦點：

外電報道，著名對沖基金橋水（Bridgewater）裁減數十名員工，涉研究部門、客戶股務、審計團隊等，公司亦推遲新員工的入職時間。

全球最大對沖基金橋水裁員幾十人 有僱員經Zoom被解僱

富瑞董事總經理、覆蓋零售行業的分析員Randal Konik在近來發表的報告中指出，Nike漸迫近年初高位，資金或太過樂觀，他較傾向Under Armour。

【美股焦點】想吼消費股？富瑞：買Under Armour好過Nike

醫藥股近日轉弱，主要由美國總統特朗普簽行政命令限制藥價所致，情況會否轉趨明朗，需留意美國時間下周二（28日）舉行的製藥公司會議。

【美股焦點】特朗普簽行政命令　重擊醫藥股盈利能力

支付公司美國運通（American Express，美︰AXP）公布截至6月30日止第二季度業績，期內收入76.75億美元，按年跌29%；淨利潤按年下降85%，至2.57億美元；每股盈利0.29美元，好過市場平均預期每股虧損11美仙。

【美股業績】美國運通上季盈利跌85% 每股盈利0.29美元勝預期

【書展停 訂閱禮品送不停】hket網上書展禮品總值高達$4,361。立即訂閱

讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

責任編輯：梁浩碩
 

美股 ADR 期貨 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 美滙指數 標準普爾500指數 指數 新報 金價

上一篇文章

【恒生指數夜期】期指轉倉期或忽然下跌　夜期向上高水53點（不斷更新）

下一篇文章

港交所設新部門　統合結構產品、股票及交易所買賣產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【全日禁堂食】周三起全日禁堂食只准外賣　限聚令收緊至兩人、強制室外戴口罩 為期一周
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）
【美元危機】任志剛憂第三次金融危機醞釀中　美元替代遲早出現（第二版）