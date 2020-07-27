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【版本更新】Telegram推多項功能　可傳文件增至2GB＋美顏功能

科技 12:42 2020/07/27

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Telegram推出多個新功能，包括提高共享文件的大小限制、引入動態個人資料圖片等。

Telegram保安性能較強，最近吸引不少人轉用。Telegram趁勢推出多個新功能，包括提高共享文件的大小限制，每個檔案由1.5GB增加至2GB，並引入動態個人資料圖片，同時改進拍攝模式、「附近的人」等。

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Telegram放寬文件大小的上限後，用家最高可傳2GB，而對手WhatsApp允許分享的媒體文件最大為16MB、文件最大為100MB。此外，個人資料圖片可改成個人資料影像，系統亦提供動畫貼紙用以裝飾。在一般對話視窗中，可指定影片中的特定畫面，顯示為頭像；當打開用家的個人資料頁面時，該影片頭像則自動播放。

現時用家的頭像可選用影片，當別人點擊個人資料時，影片便會播放。

拍攝方面，經前置鏡頭拍攝的任何照片或影片，均可在媒體編輯器中，使用新功能「Soften Skin」來改善皮膚膚質，相等於美顏功能。

「Soften Skin」相等於美顏功能。

聊天體驗亦有改進，現時使用搜索功能「附近的人」，將能顯示用家與被偵測者之間的距離，系統還會建議一些問候貼紙，幫助打開話題。

針對Android用家，Telegram重新設計了內置音樂播放器，方便剪裁影片，並提供一個可擴展的曲目列表。目前只要更新至Telegram 6.3版本，即可大玩以上新功能。

Android用家能看到一個可擴展的曲目列表。

責任編輯：姚慧儀

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