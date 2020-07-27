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【SCMP】《南華早報》下月起重回收費模式　譚衛兒：全面的新聞報道成本很高

即市財經 12:32 2020/07/27

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截至3月，《南華早報SCMP》線上平台活躍用戶有5000萬。

阿里巴巴 （09988） 旗下《南華早報South China Morning Post》下月起放棄放棄目前的網上版免費模式，重回舊路再次轉為訂閱制。《南華早報SCMP》總編輯譚衛兒在《南華早報SCMP》網站發文指，全面的新聞報道成本很高，持續了百年的舊有廣告模式亦不足以支持高質素的新聞報道，因此《南華早報SCMP》下月起推出數碼訂閱服務。

根據《南華早報SCMP》網站，截至3月，《南華早報SCMP》線上平台活躍用戶有5000萬，截至去年第四季度印刷版的讀者人數約為34.7萬。2019年1月，阿里巴巴董事局副主席蔡崇信在一次商務會議上表示，五年內《南華早報》不必擔心盈虧。

阿里巴巴2016年3月入主SCMP

譚衛兒指，讀者在訂閱之前仍可每月觀看部份《南華早報SCMP》內容，並公開所有對公眾健康及安全的內容，惟未有透露之後的訂閱制價錢。

阿里巴巴2016年3月正式入主《南華早報SCMP》，並於同年4月份將網站平台免費開放予全球讀者。目前《南華早報SCMP》報紙版每份14元。

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