5G未來論壇公布技術規格　加快5G應用開發

▲ 5G未來論壇於今年1月由多個國際企業成立，包括Verizon、美洲電信 (América Móvil)、韓國通信 (KT Corp.)、羅渣士 (Rogers)、澳大利亞電訊 (Telstra)及Vodafone。（法新社資料圖片）

5G雖已日漸普及至企業及個人用戶，但不少5G相關的服務或應用仍在探索及研發階段。Verizon與全球多個5G領導企業成立的5G未來論壇（5G Future Forum）公布，將於第三季向組織成員發布首批技術規格，推動全球5G和多接取邊緣運算部署的協同運作。Verizon策略總監Rima Qureshi期望，透過首批規格的發布，可讓全球企業為其客戶提供高效和創新的服務，甚至推動下一次工業革命。

Verizon於今年1月與多個國際企業成立5G未來論壇，旨在制定5G互操作性的規格，以加速全球5G、多端接取邊緣運算（Multi-access Edge Computing，MEC）解決方案的應用。過去6個月，論壇的創始成員一直為5G未來論壇建立管理架構，並成立技術和商業的工作小組。

系統控制更完善 助與機器互動

Rima透露，將於第三季發布的首批技術規格共有兩項，首先是「MEC體驗管理」（MEC Experience Management）技術規格定義一組意向型應用程式介面（intent-based APIs）。Rima表示，此技術規格旨在應對邊緣應用的普及和工作負載探索，並為網絡智能驅動的MEC功能和能力在未來可能出現的增長作好準備。

「應用5G後，各行業均需要更多與機器的互動系統，而我們認為，此有助研發人員為不同的系統控制設計出更完善的方案。」她舉例指，無人機及3D影像投影等技術操作都有望提升。

另一個技術規格是「MEC部署」（MEC Deployment）技術規格定義一系列規格，讓超大規模用戶和服務供應商得以部署和整合全球MEC物理框架，當中包括設施（例如能源和散熱）、監察、運作考慮和保安。上述技術規格專為5G電訊服務供應商、雲端服務供應商（「超大規模用戶」）、原設備製造商（OEMs）、開發人員和企業而設計。

Rima形容，今次的兩個規格發布有助不同行業的技術發展。「以電競業為例，5G無疑為玩家帶來新體驗，但此技術規格則讓遊戲設計者在構思和創作一個遊戲時有更完善的技術支援。」她預料，將會有行業因5G出現「Game changer」（改變或顛覆傳統行事規範的人），大大改變現時大眾的工作和生活。

5G普及化 需廠商電訊商推動

Rima認為，5G普及化在各個國家及地區發展步伐不一，普及與否要視乎當地政府及5G網絡供應商。全球而言，她認為手機等設備的廠商推出5G產品的速度，亦是5G能否更早普及的關鍵之一。同時，5G應用亦是能否吸引大眾更早使用5G的誘因。

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談及各國對5G網絡設備供應商有不同的取態時，Rima認為，這並沒有影響5G發展。至於香港的5G發展，她建議本地電訊商應思考如何推行不同的5G應用，並發掘相關解決方案的潛能，尋找共同推動香港5G發展的可能性。

記者：楊匡然