【疫市求職】畢業生求職趨困難　靈活變通助找新出路

▲ 本港接連遇上社會運動和新冠肺炎疫情，職位空缺大減，令一眾應屆畢業生求職之路更加困難。

本港接連遇上社會運動和新冠肺炎疫情，經濟嚴重受挫，失業率創新高。同時，新一批大學畢業生也逐步投身社會，職位空缺大減的情況下，令一眾應屆畢業生求職之路更加困難。人力資源顧問強調，就業市場步伐停滯，呼籲畢業生應可嘗試不同領域工作，汲取經驗後再覓新工作。

>>>【防疫抗疫基金】綠色就業計劃申請逾五成 助港企招聘應屆畢業生

>>>【虛擬實習】花旗銀行推虛擬實習計劃 只需5小時即可完成

港府日前公布失業率最新數字，4月至6月的失業率攀升至6.2%，屬逾15年高位；20至29歲的失業率也升至9.9%，創出新紀錄。ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊接受本報訪問時提及，僱主未來一季招聘意慾持續疲弱，而且大學聯校就業資料統計庫（JIJIS）的數據顯示，今年首半年職位空缺有2.88萬個，較去年的5.1萬個，大跌接近4成半。

過往大學生畢業後約1至3個月便可找到正職，但預計今屆畢業生需至少3至6個月才可找到。

徐解釋，職位空缺減少加上應屆畢業生要與有1至3年工作經驗的失業人士競爭，令畢業生的求職難上加難。

▲ ManpowerGroup大中華高級副總裁徐玉珊接受訪問時提到，職位空缺減少，應屆畢業生又要與有1至3年工作經驗的失業人士競爭，求職難上難。（受訪者提供圖片）

公司失預算 畢業生難兼職轉全職

樹仁大學新傳系應屆畢業生阿寧直言，她從6月初開始寄出求職信，直至現時都未找到工作，雖然身邊不少朋友都有相同經歷，但依然開始感到灰心。她透露，自己在學期間在媒體公司擔任兼職編輯，過往師兄師姐經驗顯示，都大機會能夠由兼職變成全職。「奈何今年經濟受疫情影響，公司沒有預算轉全職，自己要再出外尋找工作。」而目前她寄出10封求職信，僅有一半有面試機會，但最後都沒有被錄取。

徐玉珊強調，雖然今屆畢業生求職之路困難，但不應太悲觀，市場依然有不同工種處於渴才狀態，例如IT、醫療或助公司數碼轉型的職位。她呼籲畢業生要靈活變通，不應太過執着自己的工作是否與學科相關，同時也不應太介意公司業務是大企或是中小企，「如果到一間企業再學習到一些新知識，好好裝備自己，反而更有助往後工作發展。」

同時她也鼓勵未能找到全職工作的畢業生，可尋找一些自由工作者（Freelance）或兼職工作，讓履歷表更加豐富。

市場營銷畢業生另覓出路 公司願教感幸運

理工大學時裝和紡織品市場營銷系應屆畢業生Christina在學期完結後，立刻寄出接近70封求職信，僅得6、7份有回音，所有與學科相關的都沒有面試邀請。終在7月中，獲得一間出口貿易公司聘請。

她笑言：「本來都想往市場營銷方面走，但現時這個環境太難搵工，所以現時有公司聘請，公司又願意從零開始教導，已經很幸運。」她補充，現時學習多一項新技能，相信在未來找工作會有所幫助。

>>>【政府請人】聘300名行政服務助理 月薪最高25,200任期不多於12個月

記者：曾曉汶