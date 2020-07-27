【滙豐股價】滙豐再跌近35元散戶千人操撈底 真係博得過？

中美關係惡化，滙豐 （00005） 再遭內地官媒批評，加上預期季績難有起色，今日滙豐再逼近35元的海嘯後低位。今日再現散戶「千人操」撈底，惟滙豐多項陰霾未除，撈底值博率不高。

滙豐今日曾跌逾2%低見35.05元，距離5月份的低位35元僅一步之遙。倘滙豐失守35元，即再創金融海嘯後低位。

雖然滙豐股價低殘，散戶對滙豐的熱情未改。滙豐今日跌近35元低位，再現散戶投資者的撈底潮。臨近今日上午尾市，在35元大碼買入位，出現散戶「千人操」，共掛出1,300個買盤，涉及320萬股股份，涉資逾1.1億元。反映對滙豐仍未死心，湧入撈底博反彈。

內地官媒再批 滙豐微信回應被刪

滙豐逆市急挫，主要是由於中美互關對方大使館，令雙方關係緊張，令滙豐成為雙方爭拗的磨心。兩個月內再遭官媒《人民日報》狠批，再指控滙豐「參與構陷，惡意做局、拼湊材料、捏造罪證」陷害孟晚舟。滙豐罕有在官方微信力陳3點回應，強調並無沒有參與美國司法部對華為展開調查的決定，惟目前滙豐帖文已因涉嫌違規而無法查看。事實上，在對《港區國安法》的立場取態，亦令滙豐先後遭中、美，以及英方的推評。

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滙豐將於下周一（8月3日）放榜，市場對季績並不看好，並憂慮撥備再度急增。由於早前公布業績的美國大型銀行，其撥備創海嘯後新高，主要憂疫情下壞帳飈升。因而預期滙豐勢必要提升撥備。

傳歐央行延長銀行停派發息措施

另方面，市場關注滙豐何時能恢復派息，惟近期監管機構普遍要求銀行續停派息。據路透引述消息人士稱，歐央行正考慮要求歐元區銀行停止派發股息的措施由10月延長至今年年底。英倫銀行於3月時跟隨歐央行作出相同的不派息決定，市場關注今次歐央行的決定會否再次影響滙豐及渣打 （02888） 的派息決定。事實上，美國聯儲局上月亦手出制限美國銀行派息及回購。

滙豐股份再逼近金融海嘯後低位，惟多項陰霾未除，包括處中美雙方磨心、憂撥備再增、以及短期恢復派息機會渺茫，都令滙豐股價短綫失動力，因而在港股於5月至7月初的升浪，滙豐幾乎全程缺席，完成無力反彈，以上陰霾未除，滙豐料難轉勢。

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責任編輯：錢家鋒

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