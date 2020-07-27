【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享） 即市財經 13:44 2020/07/27 分享： 有「港版納指」之稱的恒生科技指數今日強勢出台，指數半日高開低走，出現一個小小反高潮。惟細看指數成份股成交，半日直迫恒指藍籌交投，反映指數作為市場指標的潛力巨大。待ETF等追蹤指數產品準備就緒出台，也許就是港版納指起飛之時。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 2020/07/24 【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享） 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 2020/07/23 【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享） 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 2020/07/22 【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享） 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 2020/07/21 【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享） 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 2020/07/20 【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享） 牛熊證產品 恒生指數 ETF 認股證 牛熊證 市盈率 阿里巴巴－SW（09988） 納斯達克綜合指數 恒生科技指數 標準普爾500指數 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入