【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享）

有「港版納指」之稱的恒生科技指數今日強勢出台，指數半日高開低走，出現一個小小反高潮。惟細看指數成份股成交，半日直迫恒指藍籌交投，反映指數作為市場指標的潛力巨大。待ETF等追蹤指數產品準備就緒出台，也許就是港版納指起飛之時。

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