  • 32°C
香港時間 : 2020727日 (一) 14:13
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【恒生科技指數】港版納指觸目登場 半日成交超恒指（訂戶專享）

即市財經 13:44 2020/07/27

分享：

有「港版納指」之稱的恒生科技指數今日強勢出台，指數半日高開低走，出現一個小小反高潮。惟細看指數成份股成交，半日直迫恒指藍籌交投，反映指數作為市場指標的潛力巨大。待ETF等追蹤指數產品準備就緒出台，也許就是港版納指起飛之時。

...

欄名 : 交易講場

最新專欄文章 更多

【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享）
2020/07/24
【科網狂潮】Tesla熱炒染藍入標指 ETF投資者有話說?（訂戶專享）
【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享）
2020/07/23
【中美角力】政治市港股再成提款機 走避前看清市場風險指標（訂戶專享）
【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享）
2020/07/22
【港交所新高】港交所閃登全球一哥寶座 「大牛價」不是夢? （訂戶專享）
【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享）
2020/07/21
【恒生科技指數】螞蟻來港+港版納指 科技股捲完美炒風?（訂戶專享）
【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享）
2020/07/20
【港區國安法】證監會聲明揭示 外資券商怕什麼?（訌戶專享）
牛熊證產品 恒生指數 ETF 認股證 牛熊證 市盈率 阿里巴巴－SW（09988） 納斯達克綜合指數 恒生科技指數 標準普爾500指數

上一篇文章

【航空告急】新加坡航空首財季料蝕67億元　或續創新高

下一篇文章

【美元危機】任志剛：第三次金融危機醞釀中　美元替代出現屬時間問題（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【全日禁堂食】消息：周三凌晨起全日禁堂食及強制室外戴口罩 張建宗下午3時舉行記者會
【全日禁堂食】消息：周三凌晨起全日禁堂食及強制室外戴口罩 張建宗下午3時舉行記者會
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？