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《亂世佳人》女配角夏蕙蘭逝世 享年104歲【圖輯】

環球社會熱點 12:00 2020/07/27

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電影經典《亂世佳人》女角之一夏蕙蘭（Olivia de Havilland）周日（26日）在巴黎離世，享年104歲。夏蕙蘭的演員生涯跨越超過半個世紀，演出近50部電影，她是1939年電影《亂世佳人》，最後離世的主要演員。

夏蕙蘭生於東京，在美國加州長大，自1960年，定居巴黎，與姐姐Joan Fontaine都是銀幕影星。夏蕙蘭7月1日才度過104歲生日，演員生涯跨越超過半個世紀，演出近50部電影，因飾演《亂世佳人》女主角「郝思嘉」摯友「韓美蘭」（Melanie Hamilton）而迅速走紅，亦憑《亂世佳人》獲提名最佳女配角，但不敵片中另一女配角。

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其後她憑1946年的《風流種子》（To Each His Own）以及1949年的《千金小姐》（The Heiress），先後獲得兩座奧斯卡金像獎，成為雙料影后。

1939年上映的《亂世佳人》，堪稱是史上最賣座的電影，當年參演的費雯麗（Vivien Leigh）、克拉克蓋博（Clark Gable）皆先後去世多年，夏蕙蘭在周日（26日）在法國巴黎的家中，安詳離世，是《亂世佳人》最後一位離世的演員。

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記者：葉芷樺

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