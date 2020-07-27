  • 33°C
香港時間 : 2020727日 (一) 12:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中印衝突】印媒：華為擬印度裁員至少6成　今年營收目標削半

即市財經 11:56 2020/07/27

分享：

中印關係緊張，華為削印度2020年營收目標，並擬裁員。

據印度經濟時報報道，中印緊張關係，華為在當地的設備及服務需求大減，華為最新已將印度2020年營收目標削減5成，擬裁減當地6成至7成員工，但不包括華為研發及全球服務中心的員工。

印度最新效法美國、英國，禁止國有營運商向華為、中興 （00763） 採購設備。有消息指，在不影響消費者服務的前提下，將非正式地推動私有營運商更換中國電訊設備。

報道引述消息人士透露，受政治因素影響，華為下調印度2020年營收目標為3.5億至5億美元，此前的目標是7億至8億美元。而華為在印度2017年營收為12億美元，其後營收不斷下跌，最初受電訊公司財務壓力影響。

據估計華為在印度共有700名員工，並透過第三方公司僱傭數百名員工。消息人士稱，由於目前華為在當地未有新項目或達成新合作，網絡和消費者業務已經裁員，網絡支援、現場部署、銷售等部門將受影響。

此外，中興在印度亦受壓，因當地電信商削減開支，中興印度業務收入下滑，此前裁減3成員工，涉及600人。

相關文章：【中印衝突】微信正式停止印度用戶服務

【滙豐+孟晚舟案】滙豐遭黨媒狠批股價再逼35元　微信3點反駁「陷害」華為遭下架（第三版）

【中美貿易協議】劉鶴與萊特希澤據報下月會晤　評估貿協執行情況

 

香港股票 經濟 中興通訊（00763） 電訊 印度 華為
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫情大爆發】消息：行會通過全日禁堂食及室外戴口罩 周三凌晨生效
【疫情大爆發】消息：行會通過全日禁堂食及室外戴口罩 周三凌晨生效
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【疫情大爆發】25間被徵用隔離酒店名單公開　柏寧酒店：沒收到強制徵用請求（第二版）
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【中芯國際】中芯港股8日走資58億元　北水搬資回A股炒？
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】今日新增128宗確診個案、103宗本地感染　逾百位確診者等候入院
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【疫情大爆發】確診者去過邊度？　輸入目的地或地點就知附近確診個案及距離（附連結）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）