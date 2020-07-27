【中印衝突】印媒：華為擬印度裁員至少6成　今年營收目標削半

▲ 中印關係緊張，華為削印度2020年營收目標，並擬裁員。

據印度經濟時報報道，中印緊張關係，華為在當地的設備及服務需求大減，華為最新已將印度2020年營收目標削減5成，擬裁減當地6成至7成員工，但不包括華為研發及全球服務中心的員工。

印度最新效法美國、英國，禁止國有營運商向華為、中興 （00763） 採購設備。有消息指，在不影響消費者服務的前提下，將非正式地推動私有營運商更換中國電訊設備。

報道引述消息人士透露，受政治因素影響，華為下調印度2020年營收目標為3.5億至5億美元，此前的目標是7億至8億美元。而華為在印度2017年營收為12億美元，其後營收不斷下跌，最初受電訊公司財務壓力影響。

據估計華為在印度共有700名員工，並透過第三方公司僱傭數百名員工。消息人士稱，由於目前華為在當地未有新項目或達成新合作，網絡和消費者業務已經裁員，網絡支援、現場部署、銷售等部門將受影響。

此外，中興在印度亦受壓，因當地電信商削減開支，中興印度業務收入下滑，此前裁減3成員工，涉及600人。

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