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【禁餐廳堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

環球社會熱點 12:01 2020/07/27

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【禁餐廳堂食】美國1.5萬餐廳倒閉 加州成重災區

香港疫情嚴峻，香港政府據報有意擴大禁餐廳堂食限制。而在美國，因應新冠肺炎確診數字持續增長，美國多州餐廳禁止堂食。有報道指，因應餐廳禁止堂食，美國累計已有逾1.5萬間餐廳倒閉，其中加州更是重災區，佔逾1成。

《華爾街日報》報道指，因應美國3月起疫情嚴峻，多州餐廳禁止室內堂食，以減低新冠肺炎傳播風險。其後在疫情出現好轉後，多州餐廳可恢復堂食，但迎來第二波疫情，不少州分的餐廳需再度禁室內堂食。

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餐廳堂食風險高 美疾控教數招防疫

National Restaurant Association稱，美國全國近9萬間已偷止室內堂食。不少餐廳更表示，其早前收到政府的援助已經用盡。

美國評論網站Yelp數據顯示，在3月1日至7月10日期間，美國累計已有逾1.5萬間餐廳倒閉，其中加州已有2,272間餐廳倒閉，佔逾1成，為重災區。數據指，加州去年州內有餐廳8.15萬間。

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其次為德州，有1,342間餐廳倒閉，佔8.5%；紐約州則有1,323間餐廳倒閉，佔8.4%。

National Restaurant Association更估計，在疫情持續下，到年底會有數萬間餐廳倒閉。

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責任編輯：楊心悅

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